پایان تلخ نسل طلایی
شیاطین سرخ در آستانه فروپاشی پس از وداع با جام جهانی
پس از حذف دراماتیک شیاطین سرخ از جام جهانی به دست اسپانیا، کوین دیبروینه و تیبو کورتوا با ابراز تردید شدید درباره آینده ملی خود، شوک بزرگی را به فوتبال بلژیک وارد کردند.
به گزارش ایلنا، کارزار تیم ملی بلژیک در جام جهانی با شکست ۲ بر ۱ مقابل اسپانیا به پایان رسید تا آینده دو تن از با تجربهترین بازیکنان این تیم در هالهای از ابهام قرار بگیرد. کوین دیبروینه و تیبو کورتوا هیچکدام پس از پایان این تورنمنت، تعهد قطعی خود را برای ماندن در تیم ملی اعلام نکردند. دیبروینه که صد و بیست و چهارمین بازی ملی خود را برای بلژیک انجام میداد، اعتراف کرد که فشارهای فیزیکی فوتبال در سطح اول دنیا، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره سخت—که شامل جراحی همسترینگ در اواخر سال ۲۰۲۵ بود—تاثیر خود را روی او گذاشته است. در همین حال، تورنمنت برای کورتوا نیز پس از تعویض اجباری به دلیل مشکل عضله چهارسر ران، علیرغم میل باطنیاش برای ادامه بازی، به بدترین شکل ممکن پایان یافت.
درخواست دیبروینه برای استراحت پس از فشارهای شدید فیزیکی
دیبروینه پس از حذف بلژیک، در خصوص فشارهای بدنی سنگینی که در فصول اخیر متحمل شده صحبت کرد و گفت که میخواهد برای مدتی از تیم ملی «فاصله» بگیرد.
دیبروینه در گفتگو با اسپورزا گفت: «من دو یا سه سال سخت را پشت سر گذاشتهام و تحت یک عمل جراحی بزرگ قرار گرفتم. من ۳۵ ساله هستم. افتخار میکنم که اینجا ایستادهام، هر روز تمام توانم را میگذارم و میتوانم الگویی برای این تیم جوان باشم.» از او سوال شد که آیا این شکست آخرین حضور او با پیراهن بلژیک بوده است یا خیر، که او پاسخ داد: «اینطور فکر نمیکنم، اما بگذارید در حال حاضر کمی استراحت کنم. سال بسیار شلوغ و پرفشاری بود و بعد از آن خواهیم دید چه میشود.»
آینده نامشخص کورتوا پس از تعویض اجباری
کورتوا که در طول مرحله گروهی نقش کلیدی و مهمی را ایفا کرده بود، مجبور شد تورنمنت خود را با یک مصدومیت به پایان برساند. این ستاره رئال مادریدی با ۱۱۵ بازی ملی در کارنامه، به طور علنی درباره آینده خود در عرصه بینالمللی صحبت کرده است.
کورتوا توضیح داد: «خوب خواهد بود که یک استراحت یکساله از لیگ ملتها داشته باشم تا بتوانم کمی آرامش و استراحت پیدا کنم. پس از آن میتوانم دوباره درون دروازه برای مسابقات مقدماتی جام ملتهای اروپا و خود یورو قرار بگیرم. اکنون این به سرمربی تیم ملی و فدراسیون بستگی دارد که انتخاب خود را انجام دهند.»
او در ادامه افزود: «من قصد دارم در این رابطه با وینسنت مانهارت و سرمربی تیم ملی گفتگو کنم. اگر آنها دیدگاهی متفاوت از من داشته باشند، آنوقت باید بررسی کنم که آیا میتوانم به عنوان یک شیاطین سرخ باقی بمانم یا خیر. شاید این آخرین مسابقه من به عنوان یک بازیکن ملی بوده باشد.»
گفتگوهای کلیدی آینده بلژیک را شکل خواهد داد
انتظار میرود دیبروینه پیش از تصمیمگیری نهایی در مورد ادامه یا پایان دوران فوتبال ملی خود، مدتی را به دور از هیاهو سپری کند. در همین حال، کورتوا گفتگوهایی را با رودی گارسیا و مانهارت برگزار خواهد کرد؛ نتیجهای که احتمالاً تعیین میکند آیا او همچنان بخشی از برنامههای بلژیک باقی خواهد ماند یا به دوران حضور خود در تیم ملی پایان میدهد.