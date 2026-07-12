افشاگری جنجالی تیبو پس از حذف دراماتیک بلژیک

به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا پس از حذف تلخ بلژیک مقابل اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از جنجالی‌ترین و قابل‌توجه‌ترین اظهارنظرهای پس از بازی را انجام داد. دروازه‌بان رئال مادرید اعتراف کرد که به هیچ وجه دوست نداشته زمین مسابقه را ترک کند و خود را قادر به ادامه بازی می‌دانسته، اما رودی گارسیا در نهایت تصمیم گرفت برای پیشگیری از تشدید مصدومیت عضلانی، او را تعویض کند.

کورتوا خواستار ماندن در زمین بود

دروازه‌بان شیاطین سرخ اروپا توضیح داد که در اوایل نیمه دوم ضربه‌ای به او وارد شد و پس از آن احساس ناراحتی در عضلاتش شروع شد: «در شروع نیمه دوم ضربه‌ای به من خورد. در عضله‌ام چیزی حس کردم، بعد از آن چند مهار انجام دادم، حالم خوب بود و می‌توانستم ادامه دهم. در اواخر مسابقه، دوباره کمی بیشتر آن را حس کردم. وقتی موضوع عضلانی است، باید مراقب باشید. مشخصاً من می‌خواستم ادامه دهم، اما سرمربی کسی را می‌خواست که ۱۰۰ درصد آماده باشد. این تصمیم او بود.»

کورتوا گفت که این مشکل در زمان واکنش‌ها و مهار توپ‌ها تاثیری روی کار او نداشته است: «می‌خواستم ۵ یا ۱۰ دقیقه دیگر هم امتحان کنم. درون دروازه حالم خوب بود. مهارها را انجام می‌دادم و موقع مهار توپ اذیتم نمی‌کرد، اما به هر حال این تصمیم سرمربی بود.»

هیچ اختلافی با رودی گارسیا وجود ندارد

اگرچه او اعتراف کرد که مایل به ماندن در زمین بوده، اما کورتوا اصرار داشت که هیچ درگیری یا مشکلی با سرمربی بلژیک وجود ندارد: «مشکل خاصی نیست. او را در آغوش گرفتم. کار بیشتری نبود که بتوانم در آن لحظه انجام دهم.»

او همچنین از سنه لومنس، دروازه‌بانی که جانشینش شد، حمایت کرد: «برای یک دروازه‌بان، این لحظه سختی است و او دروازه‌بان بزرگی است. اگر به خاطر چنین چیزی قوی‌تر شوی، پس مشکلی نیست.» صحبت‌های کورتوا بیشتر از اینکه نشان‌دهنده یک اختلاف بزرگ با رودی گارسیا باشد، به یک تفاوت در دیدگاه پزشکی و تاکتیکی اشاره دارد.

آیا کورتوا از بازی‌های ملی خداحافظی می‌کند؟

دروازه‌بان بلژیکی‌ها همچنین به آینده ملی خود اشاره کرد و احتمال استراحت پس از جام جهانی را رد نکرد: «در مورد آینده‌ام در تیم ملی، خواهیم دید. من شاید مایل باشم از لیگ ملت‌ها که چندان مهم نیست، فاصله بگیرم و برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا بازگردم.»

کورتوا گفت که آینده او به گفتگو با فدراسیون بلژیک بستگی دارد: «این تصمیمی است که باید همراه با فدراسیون گرفته شود؛ اگر آن‌ها با این برنامه موافق باشند. در غیر این صورت، امروز ممکن است آخرین بازی من بوده باشد.»

بلژیک وارد دوران تصمیمات بزرگ می‌شود

شکست مقابل اسپانیا نه تنها به کارزار بلژیک در جام جهانی پایان داد، بلکه سوالاتی را در مورد آینده چندین عضو از نسل طلایی این کشور ایجاد کرد. کورتوا درهای ادامه حضور در بلژیک را نبسته است، اما به وضوح نشان داد که می‌خواهد برنامه بازی‌های ملی خود را مدیریت کند و پتانسیل بازگشت برای مقدماتی یورو ۲۰۲۸ را داشته باشد.

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