پاسخ فیفا به اعتراض نروژ روی گل مشکوک بلینگام

به گزارش ایلنا، در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی بین انگلیس و نروژ، توپ پس از ضربه دروازه‌بان نروژ ظاهراً با سیم دوربین معلق برخورد کرد، اما داور و اتاق VAR این موضوع را نادیده گرفتند و بلینگام توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

فیفا در بیانیه خود تأکید کرد: «قبل از گل انگلیس در دقیقه ۴۵+۲ مقابل نروژ، سنسور داخل توپ هیچ پیک یا تغییری در حرکت توپ نشان نداد و بنابراین هیچ مدرکی مبنی بر برخورد توپ با سیم بالای زمین وجود ندارد.»

بر اساس قوانین، در صورت تشخیص برخورد توپ با سیم، بازی باید متوقف و توپ به صورت دراپ بال ادامه می‌یافت، اما کلمان تورپن، داور فرانسوی، و تیم VAR هیچ مداخله‌ای انجام ندادند.

اورجان نیلاند، دروازه‌بان نروژ، پس از گل با عصبانیت زمین را کوبید و استاله سولباکر، سرمربی نروژ، پس از بازی گفت: «او می‌گوید خودش ندیده و هیچ پیامی مبنی بر وقوع آن دریافت نکرده. فیفا می‌گوید هیچ برخوردی نبوده، اما توپ مستقیماً پایین افتاد. قطعاً به سیم برخورد کرد.»

سولباکر با وجود اعتراض، تأکید کرد که این صحنه دلیل شکست تیمش نبوده و افزود: «این را نباید به عنوان داستان بازی تبدیل کنیم.»

این تصمیم فیفا در حالی گرفته شد که در دیدار آرژانتین و مصر نیز از سنسور داخل توپ برای تشخیص آفساید استفاده شده بود. انگلیس با این گل تساوی، بازی را به وقت اضافه کشاند و در نهایت با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسید و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

انتهای پیام/