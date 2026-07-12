پاتریک ویرا در یک قدمی نیمکت شیرهای ترانگا
قربانی جدید جام جهانی: سرمربی سنگال برکنار شد
فدراسیون فوتبال سنگال در پی عملکرد ناامیدکننده تیم ملی این کشور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی در مرحله حذفی، رسماً به همکاری خود با پاپ بونا تیاو پایان داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال سنگال طی بیانیهای رسمی، خاتمه فعالیت پاپ بونا تیاو در رأس کادر فنی تیم ملی بزرگسالان این کشور را تأیید کرد. بر اساس این اطلاعیه، نتایج کسبشده در جام جهانی ۲۰۲۶، هیئت رئیسه فدراسیون را به این نتیجه رسانده که تغییر در بدنه فنی تیم ملی برای بازگشت به مسیر موفقیت اجتنابناپذیر است.
ناکامی در جام جهانی و حواشی جنجالی
تیم ملی سنگال که با پشتوانه قهرمانی در جام ملتهای آفریقا (که البته نتیجه آن دیدار برابر مراکش همچنان در دادگاه عالی ورزش - CAS - در دست بررسی است) به عنوان یکی از امیدهای قاره سیاه گام به جام جهانی گذاشته بود، نتوانست انتظارات هواداران خود را برآورده کند.
شاگردان تیاو پس از پذیرش دو شکست مقابل فرانسه و نروژ در مرحله گروهی، در مرحله یکشانزدهم نهایی نیز در حالی که با برتری ۲ بر صفر مقابل بلژیک تا دقایق پایانی پیش بودند، در یک فروپاشی روانی بزرگ، بازی را به تساوی کشاندند و در نهایت با شکست ۳ بر ۲ در وقتهای اضافه، وداعی زودهنگام با تورنمنت داشتند.
محرومیت سنگین و فشارهای مدیریتی
پاپ بونا تیاو، سرمربی ۴۵ ساله سنگالی، علاوه بر نتایج فنی، با چالشهای انضباطی نیز مواجه بود. وی که به دلیل هدایت بازیکنان برای ترک زمین در فینال جنجالی جام ملتهای آفریقا مقابل مراکش با محرومیتی پنججلسهای از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا مواجه شده بود، قرار بود از سپتامبر پیش رو و همزمان با آغاز انتخابی جام ملتهای آفریقای ۲۰۲۷ این محرومیت را سپری کند؛ موضوعی که خود به یکی از دلایل اصلی فدراسیون برای تسریع در روند تغییرات فنی تبدیل شد.
ویرا؛ گزینه اصلی نیمکت سنگال
در همین حال، گزارشهای منابع معتبر از جمله روزنامه «اکیپ» فرانسه حاکی از آن است که فدراسیون فوتبال سنگال مذاکرات اولیه را با پاتریک ویرا آغاز کرده است. ویرا، اسطوره فوتبال فرانسه و قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ که اصالتی سنگالی دارد و در داکار متولد شده، اکنون اصلیترین گزینه برای بازسازی ساختار فنی «شیرهای ترانگا» به شمار میرود.
فدراسیون فوتبال سنگال اعلام کرده است روز ۱۳ جولای (فردا) طی یک نشست خبری رسمی، جزئیات بیشتری درباره دلایل این تصمیم و پروسه انتخاب سرمربی جدید ارائه خواهد داد.