تکرار اتهام حمایت داوری از آرژانتین؛ جنجالهای جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دارد
صعود آرژانتین به نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر بحثها درباره عملکرد تیم داوری و سیستم VAR را داغ کرده است؛ موضوعی که از دیدار این تیم مقابل مصر آغاز شد و پس از بازی برابر سوئیس دوباره در کانون توجه رسانهها و هواداران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، جنجالها نخستین بار پس از پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین مقابل مصر در مرحله یکهشتم نهایی شدت گرفت. مصریها نسبت به مردود شدن گل مصطفی زیکو پس از بازبینی VAR و همچنین اعلام نشدن یک خطای مشکوک روی محمد صلاح در صحنه منتهی به گل پیروزی آرژانتین اعتراض کردند. حسام حسن، سرمربی مصر، حتی مدعی شد تصمیمات داوری به سود مدافع عنوان قهرمانی بوده است.
در واکنش به این حواشی، پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، تمامی اتهامها را رد کرد و تأکید داشت که داوران و کمکداوران ویدئویی بهطور کاملاً مستقل عمل میکنند و هیچگونه دخالتی از سوی فیفا یا مقامات این نهاد در تصمیمات داوری وجود ندارد. کولینا همچنین اعلام کرد که بازبینیهای VAR در دیدار مصر و آرژانتین مطابق قوانین انجام شده است.
با این حال، دیدار یکچهارم نهایی برابر سوئیس نیز بار دیگر آتش این بحث را شعلهور کرد. اخراج بریل امبولو در نیمه دوم پس از تصمیم داور و تأیید VAR، واکنشهای گستردهای را در فضای مجازی و برخی رسانهها به همراه داشت. بسیاری از کاربران این تصمیم را نقطه عطف مسابقه دانستند؛ چرا که آرژانتین پس از ۱۰ نفره شدن سوئیس، در وقتهای اضافه دو گل به ثمر رساند و با پیروزی ۳ بر ۱ راهی نیمهنهایی شد.
در سوی مقابل، اعضای تیم ملی آرژانتین این انتقادها را بیاساس میدانند. لیساندرو مارتینس پیش از دیدار با سوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره جانبداری داوران، از عملکرد تیمهای داوری دفاع کرد و گفت داوران این جام «کار فوقالعادهای» انجام دادهاند و نباید موفقیت آرژانتین را به تصمیمات داوری نسبت داد.
اکنون و در آستانه دیدار حساس نیمهنهایی برابر انگلیس، جنجالهای داوری همچنان یکی از مهمترین سوژههای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود؛ هرچند فیفا بهصراحت هرگونه جانبداری از آرژانتین را رد کرده و بر صحت تصمیمات VAR تأکید دارد.