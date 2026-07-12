مسی بدون گل، اما تأثیرگذار؛ کاپیتان آرژانتین تیمش را به نیمهنهایی رساند
کاپیتان تیم ملی آرژانتین در دیدار برابر سوئیس اگرچه موفق به گلزنی نشد، اما با نقشآفرینی در گل نخست و هدایت بازی، یکی از عوامل اصلی پیروزی آلبیسلسته و صعود این تیم به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
، تیم ملی آرژانتین بامداد امروز (شنبه) با برتری ۳ بر یک مقابل سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جواز حضور در نیمهنهایی این رقابتها را به دست آورد.
لیونل مسی در این مسابقه برخلاف دیدارهای گذشته موفق به گلزنی نشد، اما نمایش مؤثر او در جریان بازی بار دیگر مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفت.
کاپیتان آلبیسلسته در نیمه نخست با ارسال کرنری دقیق، زمینهساز گل نخست تیمش شد تا الکسیس مکآلیستر دروازه سوئیس را باز کند. مسی در ادامه نیز با پاسهای دقیق، حفظ توپ و مدیریت جریان بازی، نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد.
پس از تساوی سوئیس، آرژانتین با حفظ تمرکز خود بازی را به وقتهای اضافه کشاند و در نهایت با گلهای خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینز حریفش را شکست داد تا شاگردان لیونل اسکالونی راهی مرحله نیمهنهایی شوند.
هرچند مسی در این مسابقه موفق به ثبت گل یا پاس گل نشد، اما کارشناسان و رسانههای بینالمللی از عملکرد کاپیتان آرژانتین تمجید کردند و نقش او در رهبری تیم، کنترل جریان مسابقه و ایجاد موقعیتهای خطرناک را از عوامل مهم صعود مدافع عنوان قهرمانی به جمع چهار تیم برتر جام جهانی دانستند.
آرژانتین با این پیروزی باید در مرحله نیمهنهایی به مصاف انگلیس برود؛ دیداری که یکی از حساسترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود.