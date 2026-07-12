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باز هم جنجال داوری در دیدار آرژانتین؛

اخراج جنجالی امبولو با دخالت VAR ؛ سوئیس هم قربانی شد؟

اخراج جنجالی امبولو با دخالت VAR ؛ سوئیس هم قربانی شد؟
کد خبر : 1811868
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تصمیم جنجالی داور ویدئویی در دیدار آرژانتین و سوئیس، سرنوشت یکی از حساس‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را تحت‌تأثیر قرار داد؛ جایی که کارت زرد لئاندرو پاردس پس گرفته شد و بریل امبولو به اتهام تمارض، با دریافت دومین اخطار از زمین مسابقه اخراج شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی آرژانتین و سوئیس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر پیروزی ۳ بر یک مدافع عنوان قهرمانی، با یک صحنه داوری بحث‌برانگیز همراه شد؛ تصمیمی که اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی سوئیس را به دنبال داشت.

این اتفاق در دقیقه ۷۲ و تنها دقایقی پس از گل تساوی سوئیس رخ داد. بریل امبولو هنگام پیشروی به سمت محوطه جریمه آرژانتین، پس از رویارویی با لئاندرو پاردس روی زمین افتاد. داور مسابقه در ابتدا خطای هافبک آرژانتینی را اعلام کرد و به پاردس کارت زرد نشان داد.

با دخالت کمک‌داور ویدئویی، صحنه بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر آهسته نشان می‌داد امبولو پیش از ایجاد برخورد جدی با پاردس، تعادل خود را از دست داده و روی زمین افتاده است. داور پس از بررسی تصاویر، تصمیم اولیه خود را تغییر داد؛ کارت زرد پاردس پس گرفته شد و امبولو به دلیل تمارض با کارت زرد جریمه شد.

از آنجا که مهاجم سوئیس پیش‌تر نیز کارت زرد دریافت کرده بود، اخطار دوم به معنای اخراج او از زمین بود. امبولو در حالی که به‌شدت ناراحت و اشک‌ریزان بود، زمین مسابقه را ترک کرد و سوئیس از دقیقه ۷۲ با ۱۰ بازیکن به کار ادامه داد.

این تصمیم بلافاصله به یکی از جنجالی‌ترین صحنه‌های جام جهانی تبدیل شد. بازیکنان سوئیس معتقد بودند حتی در صورت کافی نبودن برخورد برای اعلام خطا، استفاده از VAR برای تبدیل کارت بازیکن آرژانتین به اخطار دوم و اخراج امبولو، تصمیمی سخت‌گیرانه بوده است.

در مقابل، موافقان تصمیم داور تأکید داشتند تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد امبولو پیش از برخورد مؤثر خود را به زمین انداخته و طبق مقررات، مستحق دریافت کارت زرد به دلیل شبیه‌سازی بوده است.

این صحنه در شرایطی رخ داد که سوئیس پس از گل دقیقه ۶۷ دن اندویه، نتیجه را یک بر یک کرده و فشار زیادی روی آرژانتین وارد می‌کرد. شاگردان مورات یاکین با وجود یک بازیکن کمتر تا پایان ۹۰ دقیقه مقاومت کردند و مسابقه را به وقت اضافه کشاندند.

آرژانتین سرانجام در دقیقه ۱۱۲ با گل خولیان آلوارس از حریف پیش افتاد و لائوتارو مارتینز نیز در واپسین لحظات وقت اضافه گل سوم را به ثمر رساند تا شاگردان لیونل اسکالونی با پیروزی ۳ بر یک راهی مرحله نیمه‌نهایی شوند.

با این حال، نتیجه مسابقه نتوانست بحث‌ها درباره اخراج امبولو را پایان دهد و تصمیم داور و نحوه دخالت VAR، به مهم‌ترین محور واکنش‌های رسانه‌ای و کارشناسی پس از مسابقه تبدیل شد.

 

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