آلوارس بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و سوئیس شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس در آخرین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند که آرژانتین توانست پس از 120 دقیقه تلاش، حریف خود را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد و راهی نیمه‌نهایی این رقابت‌ها شود.

در پایان این مسابقه و با تصمیم کمیته فنی منتخب فیفا، خولیو آلوارس که زننده گل دوم تیمش بود، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و معرفی شد.

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