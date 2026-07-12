جام جهانی ۲۰۲۶؛
آلوارس بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و سوئیس شد
مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن دیدار مقابل سوئیس انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس در آخرین دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند که آرژانتین توانست پس از 120 دقیقه تلاش، حریف خود را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد و راهی نیمهنهایی این رقابتها شود.
در پایان این مسابقه و با تصمیم کمیته فنی منتخب فیفا، خولیو آلوارس که زننده گل دوم تیمش بود، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و معرفی شد.