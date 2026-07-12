خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

آلوارس بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و سوئیس شد

آلوارس بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و سوئیس شد
کد خبر : 1811865
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن دیدار مقابل سوئیس انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس در آخرین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند که آرژانتین توانست پس از 120 دقیقه تلاش، حریف خود را با نتیجه 3 بر یک شکست دهد و راهی نیمه‌نهایی این رقابت‌ها شود.

در پایان این مسابقه و با تصمیم کمیته فنی منتخب فیفا، خولیو آلوارس که زننده گل دوم تیمش بود، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و معرفی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل