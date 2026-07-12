فوتبال بدون اعتماد هیچ است؛ اینفانتینو با اعتبار جام جهانی بازی میکند
جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به مراحل پایانی نزدیک میشود که برخی تصمیمهای داوری و انضباطی، پرسشهایی جدی درباره شفافیت، عدالت رقابتی و تأثیر منافع تجاری بر بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی امسال فقط با درخشش ستارهها، رکوردشکنیها و صعود تیمهای بزرگ دنبال نشده، بلکه حواشی متعددی نیز پیرامون تصمیمهای بحثبرانگیز، نحوه برخورد فیفا با پروندههای انضباطی و نگرانی از جانبداری احتمالی از تیمها و نامهای بزرگ به وجود آمده است.
در چنین فضایی، اعتماد عمومی به سلامت رقابتها به یکی از مهمترین موضوعات جام تبدیل شده است. فوتبال، بیش از هر چیز، بر باور هواداران به عدالت مسابقه و بیطرفی تصمیمگیران استوار است و هر تصمیم مبهم میتواند به شکلگیری تردید و نظریههای مختلف درباره پشتپرده بازیها دامن بزند.
یکی از نمونههای بحثبرانگیز، پرونده فولارین بالوگان و نحوه مدیریت محرومیت او بود؛ موضوعی که باعث شد برخی نسبت به روند رسیدگیهای انضباطی و میزان شفافیت تصمیمهای فیفا پرسشهایی مطرح کنند.
این دوره از جام جهانی در مجموع تورنمنتی عجیب بوده است. با وجود افزایش تعداد تیمها و انتظار برای شگفتیهای بیشتر، بسیاری از تیمهای بزرگ همچنان در مسیر مراحل پایانی قرار گرفتهاند و تنها نتیجهای مانند پیروزی تاریخی نروژ برابر برزیل، به عنوان یکی از غافلگیریهای جدی مسابقات مطرح شده است.
در کنار رقابت فنی تیمها، دوئل ستارهها برای کسب کفش طلا نیز به یکی از جذابترین بخشهای جام تبدیل شده؛ اما همین موضوع نیز باعث شده حساسیتها نسبت به قضاوتها، تصمیمهای داوری و برخورد با بازیکنان بزرگ افزایش پیدا کند.
داوری در این دوره با فراز و نشیبهایی همراه بوده و برخی تصمیمها اعتراض تیمها، رسانهها و هواداران را به دنبال داشته است. در شرایطی که فناوریهایی مانند VAR قرار است به افزایش عدالت کمک کنند، هرگونه ابهام در استفاده از آن میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و اعتماد به سیستم را تضعیف کند.
جیانی اینفانتینو و فیفا در تلاش هستند جذابیت تجاری و جهانی جام جهانی را حفظ کنند، اما بزرگترین خطر برای فوتبال نه کاهش هیجان مسابقات، بلکه از بین رفتن اعتماد به سلامت رقابتهاست.
فوتبال بدون اعتماد، بخش مهمی از معنای خود را از دست میدهد. اگر هواداران احساس کنند تصمیمها تحت تأثیر نام تیمها، ستارهها یا منافع تجاری قرار میگیرد، حتی بزرگترین مسابقات جهان نیز با بحران اعتبار روبهرو خواهند شد؛ بحرانی که برای فیفا میتواند بسیار خطرناکتر از هر نتیجه غیرمنتظرهای در زمین باشد.