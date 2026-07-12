حسرت بزرگ یوونتوس؛ داستان واقعی انتقالی که هالند را از تورین دور کرد
ارلینگ هالند سالها پیش میتوانست با پیراهن یوونتوس وارد فوتبال ایتالیا شود، اما اختلاف مالی و تردید مدیران وقت این باشگاه باعث شد یکی از بزرگترین فرصتهای نقلوانتقالاتی بیانکونری از دست برود.
به گزارش ایلنا، داستان ناتمام انتقال ارلینگ هالند به یوونتوس همچنان یکی از حسرتهای بزرگ هواداران این باشگاه به شمار میرود؛ بهویژه حالا که این مهاجم نروژی با درخشش در منچسترسیتی و تیم ملی کشورش، به یکی از بهترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است.
ماجرای علاقه یوونتوس به هالند به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد؛ زمانی که او هنوز مهاجمی جوان و کمتر شناختهشده در تیم مولده نروژ بود. مدیران یوونتوس با توجه به روابط خود در فوتبال اسکاندیناوی، وضعیت این بازیکن را زیر نظر گرفتند و هالند و پدرش را به تورین دعوت کردند.
در آن سفر، هالند از امکانات باشگاه یوونتوس بازدید کرد و همراه با پدرش دیدار یوونتوس و اینتر را از نزدیک تماشا کرد. پس از این بازدید، پدر هالند چراغ سبز لازم را برای آغاز مذاکره با مولده نشان داد.
با این حال، مذاکرات خیلی زود به بنبست رسید. باشگاه مولده برای فروش مهاجم جوان خود ۱۰ میلیون یورو درخواست کرد، اما یوونتوس پیشنهادی به ارزش ۲.۵ میلیون یورو به همراه ۵۰ درصد از حق فروش آینده بازیکن ارائه داد. این پیشنهاد با تردید طرف نروژی روبهرو شد و در نهایت انتقال انجام نشد.
پس از این ناکامی، هالند راهی سالزبورگ شد و مسیر پیشرفت سریع خود را در فوتبال اروپا آغاز کرد؛ مسیری که بعدها او را به بوروسیا دورتموند، منچسترسیتی و جایگاه یکی از خطرناکترین مهاجمان جهان رساند.
جوزپه ماروتا، مدیر وقت یوونتوس، بعدها از این پرونده به عنوان یکی از حسرتهای بزرگ دوران مدیریتی خود یاد کرد و توضیح داد که در آن مقطع، باشگاه باید ریسکهای مالی و ورزشی چنین انتقالی را محاسبه میکرد.
حالا پرسش بزرگ برای هواداران یوونتوس این است که اگر هالند در همان سالها راهی تورین میشد، سرنوشت او و حتی مسیر ورزشی یوونتوس چه تغییری میکرد. پاسخ این سؤال هرگز روشن نخواهد شد، اما یک واقعیت باقی مانده است؛ یکی از بهترین مهاجمان نسل جدید فوتبال میتوانست سالها پیش پیراهن بیانکونری را بر تن کند.