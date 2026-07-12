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مرینو؛ مرد لحظه‌های آخر اسپانیا در جام جهانی

مرینو؛ مرد لحظه‌های آخر اسپانیا در جام جهانی
کد خبر : 1811828
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میکل مرینو، هافبک تیم ملی اسپانیا، با گل‌های سرنوشت‌ساز خود در دقایق پایانی، به یکی از چهره‌های ویژه لاروخا در مسیر صعود به نیمه‌نهایی جام جهانی تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا پس از سال‌ها ناکامی در مراحل حذفی جام جهانی، حالا دوباره به جمع چهار تیم برتر رسیده و یکی از نام‌های کلیدی در این مسیر، میکل مرینو بوده است؛ بازیکنی که تخصص ویژه‌ای در تغییر سرنوشت مسابقات در دقایق پایانی پیدا کرده است.

مرینو در بازی‌های اخیر اسپانیا بارها به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده و با گل‌های دیرهنگام خود نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج تیم لوئیس دلافوئنته داشته است. گلزنی در دقایق ۱۱۹، ۹۰+۱ و ۸۸ باعث شده این هافبک به یکی از قابل اعتمادترین گزینه‌های اسپانیا در لحظات حساس تبدیل شود.

او در دیدار برابر بلژیک تنها چند دقیقه پس از ورود به زمین موفق شد گل برتری اسپانیا را به ثمر برساند و بار دیگر نشان داد که در لحظه‌های دشوار می‌تواند پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهد.

لوئیس دلافوئنته درباره مرینو گفت: «او بازیکنی بسیار کامل و چندمنظوره است. می‌تواند در هر پست بازی کند و به خوبی از عهده آن بربیاید.»

سرمربی اسپانیا همچنین با تمجید از آرامش، تعهد و درک تاکتیکی این بازیکن تأکید کرد که مرینو به‌خوبی نیازهای تیم را می‌شناسد و در خدمت ساختار گروهی بازی می‌کند.

مرینو پس از گلزنی برابر بلژیک گفت: «خوشحالم که خانواده‌ام در کنارم هستند و این موفقیت‌ها را با آن‌ها تجربه می‌کنم.»

اسپانیا حالا باید در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف فرانسه برود؛ دیداری بزرگ میان دو مدعی اصلی قهرمانی. لاروخا با اعتمادبه‌نفس بالا به این مسابقه می‌رسد و مرینو نیز پس از درخشش در لحظات پایانی، به یکی از امیدهای مهم دلافوئنته برای ادامه مسیر تبدیل شده است.

 

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