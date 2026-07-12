کاسیاس و خاطره نجات تاریخی برابر روبن: بدترین گزینه را انتخاب کرد

به گزارش ایلنا، ایکر کاسیاس در گفت‌وگویی با مرور خاطرات فینال جام جهانی ۲۰۱۰ میان اسپانیا و هلند، از لحظه تک‌به‌تک شدن با آرین روبن صحبت کرد؛ صحنه‌ای که اگر به گل تبدیل می‌شد، ممکن بود سرنوشت فینال را کاملاً تغییر دهد.

کاسیاس درباره آن لحظه گفت: «وقتی روبن به سمت من می‌آمد، تنها چیزی که به آن فکر می‌کردم این بود: مقاومت کن، مقاومت کن، مقاومت کن! در نهایت خودم را به سمت او پرتاب کردم، چون فکر می‌کردم می‌خواهد از من عبور کند. از میان تمام گزینه‌هایی که روبن داشت، او بدترین را انتخاب کرد. اگر گل می‌زد، احتمالاً نتیجه بازی طور دیگری رقم می‌خورد.»

دروازه‌بان افسانه‌ای اسپانیا همچنین به نقش لوئیس آراگونس در دوران ملی خود اشاره کرد و گفت: «لوئیس آراگونس برای من بسیار مهم بود. او در سن پایین بازوبند کاپیتانی را به من داد و من ۱۰ سال کاپیتان تیم ملی بودم.»

کاسیاس در ادامه از جشن قهرمانی اسپانیا پس از پیروزی در فینال آفریقای جنوبی یاد کرد و اظهار داشت: «بعد از پیروزی در آفریقای جنوبی، حدود یک ساعت و نیم در زمین جشن گرفتیم و بعد به اسپانیا برگشتیم. وقتی به مادرید رسیدیم، واقعاً هنوز متوجه نشده بودیم چه کاری انجام داده‌ایم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شکست سنگین اسپانیا مقابل هلند در جام جهانی ۲۰۱۴ اشاره کرد و گفت: «شکست ۵ بر یک مقابل هلند واقعاً دردناک بود. این تیم شایسته پایان بهتری بود.»

کاسیاس در پایان با اشاره به ویژگی‌های دوران بازی خود تأکید کرد: «من همیشه به خاطر سرعت و چابکی‌ام شناخته می‌شدم، نه به خاطر قد و قامت.»

مهار تاریخی کاسیاس برابر روبن همچنان یکی از ماندگارترین تصاویر تاریخ فوتبال اسپانیاست؛ لحظه‌ای که مسیر لاروخا را به سمت نخستین قهرمانی جهان هموار کرد.

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