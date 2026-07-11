از قهرمانی نساجی تا سقوط شهرداری نوشهر و داغتر شدن نبرد پلیآف
هفتهای که لیگ یک را تکان داد
هفته سیوسوم لیگ دسته اول فوتبال ایران، یکی از سرنوشتسازترین هفتههای فصل بود؛ هفتهای که هم تکلیف قهرمان مشخص شد، هم سه تیم سقوطکننده شناخته شدند و هم رقابت برای تنها سهمیه پلیآف صعود به لیگ برتر به هفته پایانی کشیده شد.
به گزارش ایلنا، نساجی مازندران با برتری مقابل فرد البرز و توقف مس شهربابک، یک هفته مانده به پایان مسابقات قهرمانی خود را قطعی کرد و پس از تنها یک فصل دوباره به لیگ برتر بازگشت.
نساجی؛ بازگشتی که فقط یک سال طول کشید
مهمترین اتفاق هفته، قهرمانی نساجی مازندران بود. شاگردان رضا عنایتی با پیروزی یک بر صفر مقابل فرد البرز، امتیاز خود را به ۶۹ رساندند و از توقف همزمان مس شهربابک نهایت استفاده را بردند تا یک هفته مانده به پایان فصل، جشن قهرمانی برپا کنند.
این قهرمانی برای نساجی تنها یک جام نیست؛ تیمی که فصل گذشته از لیگ برتر سقوط کرده بود، حالا پس از تنها یک فصل دوباره به سطح اول فوتبال ایران بازمیگردد. نکته مهمتر اینکه رضا عنایتی، که در میانه فصل جانشین فراز کمالوند شد، نخستین جام دوران سرمربیگری خود را نیز به دست آورد و مأموریت بازگرداندن نساجی را با موفقیت به پایان رساند.
مس شهربابک؛ رویای قهرمانی از دست رفت، اما فصل موفق تمام شد
اگرچه مس شهربابک تا هفتههای پایانی جدیترین رقیب نساجی محسوب میشد، اما تساوی بدون گل برابر کاراگستر شبستر، همه چیز را تغییر داد.
شاگردان شهبا برای زنده نگه داشتن شانس قهرمانی فقط به برد نیاز داشتند، اما موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند. خطرناکترین فرصت مسابقه در دقیقه ۸۹ خلق شد؛ جایی که ضربه سر محمدرضا ولیزاده را مهدی حقیقت با واکنشی فوقالعاده دفع کرد تا نه تنها جام از دست مس خارج شود، بلکه بقای کاراگستر نیز قطعی شود.
شهرداری نوشهر؛ سقوطی که با یک مساوی قطعی شد
یکی از تلخترین اتفاقات هفته برای فوتبال مازندران رقم خورد. شهرداری نوشهر در دیداری حساس مقابل نیروی زمینی تنها به تساوی یک بر یک رسید؛ نتیجهای که عملاً حکم سقوط این تیم را امضا کرد.
شهرداری با پیروزی میتوانست فاصله خود را با نیروی زمینی به سه امتیاز کاهش دهد و امیدهایش را برای هفته پایانی زنده نگه دارد، اما تساوی باعث شد اختلاف حفظ شود و با توجه به نتایج سایر رقبا، این تیم یک هفته زودتر به لیگ دسته دوم سقوط کند.
شهرداری نوشهر فصلی پرحاشیه را پشت سر گذاشت؛ از تغییرات کادر فنی گرفته تا جابهجایی مالکیت باشگاه و حضور علی نظرمحمدی روی نیمکت. با این حال هیچکدام از این تصمیمات نتوانست روند نزولی تیم را متوقف کند.
نیروی زمینی؛ مأموریت ابهری دوباره موفق بود
برای نیروی زمینی، همین یک امتیاز ارزش سه امتیاز را داشت.
امیر ابهری که در هفتههای پایانی دوباره هدایت این تیم را بر عهده گرفت، موفق شد مأموریت حفظ سهمیه لیگ یکی را به پایان برساند. او پیشتر نیز این تیم را ابتدا از سقوط در لیگ دو نجات داده و سپس به قهرمانی همان مسابقات رسانده بود و حالا بار دیگر توانست نیروی زمینی را در لیگ آزادگان حفظ کند.
این تیم حالا بدون دغدغه سقوط، در هفته پایانی مقابل صنعت نفت آبادان قرار میگیرد؛ مسابقهای که شاید سرنوشت صعود به پلیآف لیگ برتر را تعیین کند.
کاراگستر شبستر؛ بقا با یک امتیاز طلایی
شاید ارزشمندترین مساوی هفته را کاراگستر شبستر گرفت.
نماینده آذربایجان شرقی در خانه مدعی قهرمانی متوقف شد و همان یک امتیاز برای تضمین حضورش در لیگ یک کافی بود. شاگردان احد رستمی با وجود اخراج سرمربی و چند عضو نیمکت، مقاومت فوقالعادهای از خود نشان دادند و با تساوی در شهربابک، جشن بقا گرفتند.
شناورسازی قشم؛ دومین شاهکار فرشاد پیوس
شناورسازی قشم نیز با تساوی مقابل آریو اسلامشهر، امتیاز خود را به ۳۲ رساند و بقای خود را قطعی کرد.
فرشاد پیوس که فصل گذشته موفق شده بود نیروی زمینی را در لیگ حفظ کند، امسال نیز همین مأموریت را با شناورسازی قشم انجام داد تا نام خود را به عنوان یکی از متخصصان بقا در لیگ آزادگان مطرح کند.
نود ارومیه؛ رؤیای ۴۰۰ روزه خیلی زود تمام شد
تلخترین شکست هفته شاید برای نود ارومیه رقم خورد.
این تیم که تابستان گذشته با شعار «۴۰۰ روز تا لیگ برتر» وارد لیگ یک شده بود، در خانه با نتیجه سنگین ۵ بر صفر مقابل سایپا شکست خورد تا سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شود.
چهارمین شکست متوالی نود نشان داد این تیم در هفتههای پایانی کاملاً از فرم خارج شده بود و در نهایت با ۲۴ امتیاز نتوانست سهمیه خود را حفظ کند.
نبرد پلیآف؛ سه مدعی، یک بلیت
اگر پرونده قهرمانی و سقوط بسته شده، اما جذابترین رقابت فصل هنوز ادامه دارد.
صنعت نفت آبادان با پیروزی یک بر صفر مقابل مس کرمان ۵۷ امتیازی شد و همچنان رتبه سوم را حفظ کرد. سایپا نیز با برتری پرگل برابر نود ارومیه ۵۶ امتیازی شد و اختلافش را به تنها یک امتیاز کاهش داد.
پارس جنوبی جم هم با چهار گل داماش را شکست داد و با ۵۴ امتیاز همچنان امیدوار باقی ماند.
اختلاف سه تیم فقط سه امتیاز است؛ یعنی هر سه مدعی هنوز شانس رسیدن به پلیآف را دارند.
هفته آخر؛ همه نگاهها به آبادان و تهران
تقویم هفته پایانی، حساسیت رقابت را چند برابر کرده است.
صنعت نفت باید برابر نیروی زمینی قرار بگیرد؛ تیمی که سقوطش منتفی شده و بدون فشار روانی بازی خواهد کرد. سایپا نیز امیدوار است با پیروزی و لغزش صنعت نفت، جایگاه سوم را تصاحب کند. پارس جنوبی هم باید هم برنده شود و هم چشم به نتایج دو رقیب مستقیم داشته باشد.
به همین دلیل، هنوز هیچ چیز درباره تیم سوم جدول قطعی نیست و آخرین سهمیه پلیآف تنها پس از پایان هفته سیوچهارم مشخص خواهد شد.
تکلیفی که تقریبا روشن شد
پس از پایان هفته سیوسوم، تنها یک معادله در لیگ آزادگان باقی مانده است. نساجی با ۶۹ امتیاز قهرمان شد و به لیگ برتر بازگشت. مس شهربابک با ۶۵ امتیاز صعود خود را قطعی کرده اما از جام بازماند. در انتهای جدول نیز داماش گیلان، نود ارومیه و شهرداری نوشهر سقوط خود را پذیرفتند.
اکنون تمام نگاهها به هفته پایانی دوخته شده؛ جایی که صنعت نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی جم برای تنها بلیت باقیمانده پلیآف لیگ برتر رقابتی نفسگیر را تجربه خواهند کرد؛ رقابتی که میتواند پایان یکی از جذابترین فصلهای سالهای اخیر لیگ دسته اول فوتبال ایران را رقم بزند.