به گزارش ایلنا، مراسم رسمی امضای قرارداد مهدی تارتار با باشگاه پرسپولیس برگزار شد و این سرمربی با امضای قراردادی دو ساله، هدایت سرخ‌پوشان را برای دو فصل آینده بر عهده گرفت.

تارتار پس از امضای قرارداد، ضمن تشکر از مدیران باشگاه بابت اعتماد به او گفت: «از مدیریت باشگاه بابت این اعتماد سپاسگزارم. همچنین از هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس، چه کسانی که از ابتدا حامی بودند و چه کسانی که انتقاد داشتند، تشکر می‌کنم.»

سرمربی جدید پرسپولیس در ادامه از هواداران خواست برای موفقیت تیم صبور باشند و اظهار کرد: «از کسانی که هنوز به من اعتماد نکرده‌اند، می‌خواهم از پرسپولیس حمایت کنند. مطمئن هستم که این کار را انجام خواهند داد، چون خودم سال‌ها هوادار این تیم بوده‌ام و فضای پرسپولیس را به خوبی می‌شناسم. امیدوارم عملکرد تیم، معیار قضاوت درباره کادر فنی باشد و زود درباره ما تصمیم‌گیری نشود.»

باشگاه پرسپولیس نیز اعلام کرد قرارداد تارتار به مدت دو فصل اعتبار دارد و این سرمربی پروژه فنی خود را با هدف بازگرداندن ثبات و موفقیت به نیمکت سرخ‌پوشان آغاز کرده است.

تارتار هدایت پرسپولیس را پس از تغییرات متعدد روی نیمکت این تیم بر عهده گرفته است. در دو فصل اخیر، وحید هاشمیان، کارلوس گاریدو، اسماعیل کارتال و اوسمار ویه‌را هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده داشتند و حالا مدیران باشگاه امیدوارند قرارداد دو ساله تارتار به ایجاد ثبات در کادر فنی منجر شود.

سرمربی جدید پرسپولیس پیش از این هدایت تیم‌هایی مانند راه‌آهن، صبای قم، گسترش فولاد، پارس جنوبی جم، ذوب‌آهن، پیکان، ملوان و گل‌گهر سیرجان را در کارنامه داشته است. هرچند تاکنون موفق به کسب عنوان قهرمانی نشده، اما در چند تیم سابق خود بهترین رتبه تاریخ باشگاه را در لیگ برتر به ثبت رسانده و فصل گذشته نیز همراه با گل‌گهر عملکردی بهتر از پرسپولیس در جدول لیگ ارائه کرد.

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