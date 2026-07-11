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هندرسون پس از مصدومیت برابر مکزیک: بهترین روزم نبود

هندرسون پس از مصدومیت برابر مکزیک: بهترین روزم نبود
کد خبر : 1811815
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جردن هندرسون پس از مصدومیت در دیدار انگلیس برابر مکزیک، از روزهای سخت خود صحبت کرد و تأکید داشت هدف اصلی سه‌شیرها صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بوده است.

به گزارش ایلنا، جردن هندرسون، هافبک تیم ملی انگلیس، در گفت‌وگو با ITV درباره مصدومیت خود در دیدار برابر مکزیک گفت: «می‌دانم بهترین لحظه من نبود! مهم‌ترین کار این بود که به آن مسابقه برسیم و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کنیم.»

او درباره وضعیت جسمانی خود پس از آن مسابقه اظهار داشت: «چند روز سختی بود. به محض اینکه برگشتم و بچه‌ها را دیدم، بابت آن خوشحال و قدردان بودم. پزشکان و اعضای کادر پزشکی هم فوق‌العاده بودند. خوشحالم که دوباره بخشی از تیم هستم.»

هندرسون در پاسخ به این پرسش که آیا برای نیمه‌نهایی یا فینال آماده خواهد بود یا نه، گفت: «وقتی به آن مرحله برسیم، درباره‌اش فکر می‌کنیم.»

هافبک باتجربه انگلیس همچنین درباره دیدار حساس برابر نروژ گفت: «اگر بهترین نسخه خودمان باشیم، صعود خواهیم کرد.»

او در پایان درباره تقابل با ارلینگ هالند اظهار داشت: «این یک چالش است. او یکی از بهترین بازیکنان دنیاست، اما نروژ بازیکنان بزرگ دیگری هم دارد. با این حال، ما باید روی خودمان تمرکز کنیم.»

 

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