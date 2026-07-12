رکورد تاریخی امباپه؛ عبور از ۱۰۰ مشارکت گل با پیراهن فرانسه

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر مراکش، بار دیگر نقش اصلی را در ترکیب فرانسه ایفا کرد و با ثبت یک گل و یک پاس گل، سهم مهمی در پیروزی ۲ بر صفر تیمش داشت.

ستاره تیم ملی فرانسه با این عملکرد، تعداد مشارکت‌های مستقیم خود در گل‌های ملی را به بیش از ۱۰۰ رساند. او اکنون با ۶۴ گل و ۳۷ پاس گل، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تاریخ خروس‌ها به شمار می‌رود.

امباپه پیش از این در مرحله گروهی جام جهانی و با دبل برابر سنگال، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل شد و رکورد اولیویه ژیرو را پشت سر گذاشت. تیری آنری و آنتوان گریزمان نیز در رده‌های بعدی فهرست گلزنان برتر تاریخ فرانسه قرار دارند.

با وجود این رکوردها، امباپه پیش‌تر تأکید کرده بود که آمار فردی برای او اولویت اصلی نیست و گفته بود: «این تیم نه قهرمان جهان است و نه نایب‌قهرمان. در حال حاضر، قوی‌ترین تیم نیست. این تیم پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند آینده روشنی داشته باشد.»

کاپیتان فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نمایش درخشانی داشته و با ۱۱ مشارکت مستقیم در گل‌ها، یکی از چهره‌های کلیدی مسابقات بوده است. او با ۸ گل زده، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این دوره قرار دارد.

تیم ملی فرانسه پس از عبور از مراکش، در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی باید روز سه‌شنبه در دالاس به مصاف اسپانیا برود؛ دیداری که می‌تواند فرصت تازه‌ای برای ادامه رکوردشکنی‌های امباپه باشد.

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