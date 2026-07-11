به گزارش ایلنا، پائولو مالدینی، اسطوره فوتبال ایتالیا، به عنوان مدیر فنی جدید تیم ملی این کشور منصوب شد. مالدینی که بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲، ۱۲۶ بازی ملی برای ایتالیا انجام داد، قرار است در این سمت کنار لئوناردو، مدیر ورزشی سابق پاری‌سن‌ژرمن، که نقش مشاور خواهد داشت، فعالیت کند.

در یکی دیگر از خبرهای مهم بازار، چلسی آماده فروش آلخاندرو گارناچو در تابستان امسال است. باشگاه لندنی برای جدایی این بازیکن رقم ۵۰ میلیون یورو را در نظر گرفته و ترجیح می‌دهد انتقال او به شکل دائمی انجام شود، نه قرضی. گارناچو به دنبال حضور منظم در ترکیب اصلی است و چند باشگاه از ایتالیا، اروپا، لیگ برتر و عربستان شرایط او را زیر نظر دارند.

چلسی همچنین انتقال قرضی جسی دری به اسپورتینگ پرتغال را نهایی کرد. این بازیکن ۱۹ ساله پیش از جدایی موقت، قرارداد جدیدی با چلسی امضا کرده که تا سال ۲۰۳۲ اعتبار دارد.

در انگلیس، منچسترسیتی جذب جرمی مونگا، وینگر ۱۷ ساله لسترسیتی را نهایی کرد. این بازیکن که یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شود، با قراردادی پنج‌ساله راهی سیتی شد. مبلغ این انتقال حدود ۱۰ میلیون پوند به اضافه بندهای پاداش اعلام شده است.

بورنموث و فیورنتینا نیز بر سر انتقال قرضی یک‌ساله الکس خیمنز به توافق رسیدند. در این قرارداد بندی برای خرید دائمی با رقم ۲۰ میلیون یورو به اضافه پاداش‌ها وجود دارد و بورنموث همچنین ۳۰ درصد از فروش آینده این بازیکن را حفظ خواهد کرد.

در اسکاتلند، فولام با سلتیک برای جذب ارسکین رنی، مهاجم ۱۶ ساله این باشگاه، به توافق رسید. این بازیکن قراردادی سه‌ساله با باشگاه لیگ برتری امضا خواهد کرد و سلتیک حدود ۱۰۰ هزار پوند غرامت دریافت می‌کند.

اورتون نیز شرایط جذب جیکوب مورفی از نیوکاسل را بررسی می‌کند. این وینگر ۳۱ ساله تنها یک سال دیگر با نیوکاسل قرارداد دارد و ممکن است در تابستان از این تیم جدا شود. اورتون در کنار مورفی، همچنان علاقه‌مند به جذب جک گریلیش از منچسترسیتی است.

از سوی دیگر، بولونیا، لاتزیو و آینتراخت فرانکفورت به کانر بارون، هافبک رنجرز، علاقه نشان داده‌اند. این بازیکن ۲۳ ساله دو سال دیگر با رنجرز قرارداد دارد و از زمان پیوستن به این تیم، ۸۳ بازی انجام داده است.

هال‌سیتی نیز اریک جونیور دینا ابیمبه، هافبک آینتراخت فرانکفورت، را زیر نظر دارد. این بازیکن فصل گذشته به صورت قرضی در برست بازی کرد و تنها یک سال دیگر با باشگاه آلمانی قرارداد دارد.

در یکی دیگر از انتقال‌های قطعی، تام لاکیر، مدافع ولزی، به ملبورن ویکتوری پیوست. او پس از جدایی از بریستول راورز راهی لیگ استرالیا شد. لاکیر که در دسامبر ۲۰۲۳ هنگام بازی برای لوتون تاون دچار ایست قلبی شده بود، حالا فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در استرالیا آغاز می‌کند.

بازار تابستانی فوتبال اروپا در حالی دنبال می‌شود که باشگاه‌های انگلیسی همچنان فعال‌ترین تیم‌ها در نقل‌وانتقالات هستند و در روزهای آینده انتظار می‌رود چند انتقال مهم دیگر نیز نهایی شود.

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