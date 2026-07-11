خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمجید عجیب روی کین از هالند: مثل حیوانی در طبیعت شکار می‌کند

تمجید عجیب روی کین از هالند: مثل حیوانی در طبیعت شکار می‌کند
کد خبر : 1811810
لینک کوتاه کپی شد.

روی کین با تمجید از سبک بازی ارلینگ هالند، مهاجم نروژ، او را نمونه‌ای از یک مهاجم باهوش دانست که انرژی خود را ذخیره می‌کند و در لحظه مناسب ضربه می‌زند.

به گزارش ایلنا، روی کین، کارشناس شبکه ITV، در تحلیل عملکرد ارلینگ هالند به هوش فوتبالی این مهاجم اشاره کرد و گفت: «من همیشه به هوش فوتبالی این مهاجمان برمی‌گردم. آن‌ها انرژی خود را ذخیره می‌کنند و لحظه‌هایشان را انتخاب می‌کنند. وقتی دروازه را می‌بینند، چشم‌هایشان برق می‌زند.»

او در ادامه با تشبیهی جالب درباره هالند گفت: «او مثل یک حیوان در طبیعت است؛ صبر می‌کند، زمانش را می‌سنجد و بو می‌کشد که چیزی در راه است. گل‌هایی که می‌زند، اغلب از نوع تمام‌کنندگی‌های تک‌ضرب و با درصد موفقیت بالا هستند.»

کین همچنین درباره تفاوت هالند با بسیاری از بازیکنان دیگر اظهار داشت: «همه بازیکنان اطراف زمین می‌دوند، اما او این هوشمندی را دارد که بداند چه زمانی باید حرکت کند و کجا باید حضور داشته باشد.»

هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهره‌های اصلی نروژ بوده و با گلزنی‌های پیاپی، نقش مهمی در مسیر تاریخی این تیم ایفا کرده است. نمایش او باعث شده کارشناسان، علاوه بر قدرت بدنی و تمام‌کنندگی، بیش از گذشته روی هوش حرکتی و مدیریت انرژی این مهاجم تأکید کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل