به گزارش ایلنا، روی کین، کارشناس شبکه ITV، در تحلیل عملکرد ارلینگ هالند به هوش فوتبالی این مهاجم اشاره کرد و گفت: «من همیشه به هوش فوتبالی این مهاجمان برمی‌گردم. آن‌ها انرژی خود را ذخیره می‌کنند و لحظه‌هایشان را انتخاب می‌کنند. وقتی دروازه را می‌بینند، چشم‌هایشان برق می‌زند.»

او در ادامه با تشبیهی جالب درباره هالند گفت: «او مثل یک حیوان در طبیعت است؛ صبر می‌کند، زمانش را می‌سنجد و بو می‌کشد که چیزی در راه است. گل‌هایی که می‌زند، اغلب از نوع تمام‌کنندگی‌های تک‌ضرب و با درصد موفقیت بالا هستند.»

کین همچنین درباره تفاوت هالند با بسیاری از بازیکنان دیگر اظهار داشت: «همه بازیکنان اطراف زمین می‌دوند، اما او این هوشمندی را دارد که بداند چه زمانی باید حرکت کند و کجا باید حضور داشته باشد.»

هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهره‌های اصلی نروژ بوده و با گلزنی‌های پیاپی، نقش مهمی در مسیر تاریخی این تیم ایفا کرده است. نمایش او باعث شده کارشناسان، علاوه بر قدرت بدنی و تمام‌کنندگی، بیش از گذشته روی هوش حرکتی و مدیریت انرژی این مهاجم تأکید کنند.

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