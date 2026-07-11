تمجید عجیب روی کین از هالند: مثل حیوانی در طبیعت شکار میکند
روی کین با تمجید از سبک بازی ارلینگ هالند، مهاجم نروژ، او را نمونهای از یک مهاجم باهوش دانست که انرژی خود را ذخیره میکند و در لحظه مناسب ضربه میزند.
به گزارش ایلنا، روی کین، کارشناس شبکه ITV، در تحلیل عملکرد ارلینگ هالند به هوش فوتبالی این مهاجم اشاره کرد و گفت: «من همیشه به هوش فوتبالی این مهاجمان برمیگردم. آنها انرژی خود را ذخیره میکنند و لحظههایشان را انتخاب میکنند. وقتی دروازه را میبینند، چشمهایشان برق میزند.»
او در ادامه با تشبیهی جالب درباره هالند گفت: «او مثل یک حیوان در طبیعت است؛ صبر میکند، زمانش را میسنجد و بو میکشد که چیزی در راه است. گلهایی که میزند، اغلب از نوع تمامکنندگیهای تکضرب و با درصد موفقیت بالا هستند.»
کین همچنین درباره تفاوت هالند با بسیاری از بازیکنان دیگر اظهار داشت: «همه بازیکنان اطراف زمین میدوند، اما او این هوشمندی را دارد که بداند چه زمانی باید حرکت کند و کجا باید حضور داشته باشد.»
هالند در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از چهرههای اصلی نروژ بوده و با گلزنیهای پیاپی، نقش مهمی در مسیر تاریخی این تیم ایفا کرده است. نمایش او باعث شده کارشناسان، علاوه بر قدرت بدنی و تمامکنندگی، بیش از گذشته روی هوش حرکتی و مدیریت انرژی این مهاجم تأکید کنند.