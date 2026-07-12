روایت تازه از انتقال جنجالی راموس به رئال مادرید
انتقال سرخیو راموس از سویا به رئال مادرید در تابستان ۲۰۰۵، با وجود گذشت سالها، همچنان یکی از پروندههای پرحاشیه فوتبال اسپانیاست؛ انتقالی که با پرداخت بند فسخ ۲۷ میلیون یورویی انجام شد و رابطه این بازیکن با بخشی از هواداران سویا را برای همیشه تغییر داد.
به گزارش ایلنا، خوزه ماریا کروز، مدیرعامل وقت باشگاه سویا، در یک پادکست به جزئیات انتقال سرخیو راموس به رئال مادرید پرداخت؛ انتقالی که در آخرین روز بازار نقلوانتقالات تابستانی سال ۲۰۰۵ نهایی شد و حاشیههای زیادی به همراه داشت.
کروز درباره فضای آن روزها گفت: «رابطه بین خوزه ماریا دلنیدو و سرخیو راموس بهشدت تیره شد و این موضوع به تنشهایی منجر شد. راموس از اینکه دلنیدو او را مقابل هواداران سویا قرار داده بود، ناراحت بود.»
راموس در نهایت با پرداخت بند فسخ قراردادش راهی رئال مادرید شد. کروز در اینباره توضیح داد: «رئال مادرید در نهایت مبلغ بند فسخ را پرداخت کرد و من چند روز بعد چک ۲۷ میلیون یورویی را دریافت کردم. این کشمکشهای آخرین لحظه باعث شد این انتقال بهعنوان یک جدایی خصمانه تلقی شود، در حالی که سویا و دلنیدو واقعاً میخواستند راموس را برای سالهای بیشتری در اختیار داشته باشند.»
این انتقال باعث شد راموس، که محصول آکادمی سویا بود، در نگاه بسیاری از هواداران این باشگاه به چهرهای جنجالی تبدیل شود. بازگشتهای بعدی او با پیراهن رئال مادرید به ورزشگاه سویا نیز همواره با تنش و واکنشهای تند بخشی از سکوها همراه بود.
کروز در ادامه با اشاره به یکی از واکنشهای راموس در دیدارهای بعدی گفت: «سرخیو با رئال مادرید آمد و برخی از رفتارهایش باعث شد بخشی از ورزشگاه بسته شود. هواداران براساس رفتار بازیکنانشان قضاوت میکنند و برای آنها سخت است که یک بازیکن را ببخشند.»
انتقال راموس به رئال مادرید بعدها از نظر ورزشی به یکی از مهمترین خریدهای تاریخ باشگاه مادریدی تبدیل شد، اما در سویا، زخم آن جدایی تا سالها باقی ماند و همچنان از آن به عنوان یکی از پرتنشترین نقلوانتقالات فوتبال اسپانیا یاد میشود.