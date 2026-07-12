رویای ناتمام مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴؛ فینال با برزیل

به گزارش ایلنا، فرناندو سیگنورینی، مربی بدنساز شخصی دیگو مارادونا و یکی از نزدیک‌ترین افراد به او، در یادداشت‌های خود از روزهای آماده‌سازی اسطوره آرژانتینی برای جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا روایت کرده است؛ روزهایی که مارادونا پس از دوره‌ای دشوار و دوری از فوتبال، می‌خواست بار دیگر در بزرگ‌ترین صحنه جهان بدرخشد.

سیگنورینی درباره انگیزه مارادونا برای بازگشت گفته است: «مارادونا به‌شدت مشتاق بود که در جام جهانی بازی کند و به دخترانش قول داده بود که در این رقابت‌ها حضور داشته باشد.»

مارادونا برای بازگشت به آمادگی، مدتی از فضای شهری فاصله گرفت و به منطقه‌ای دورافتاده در آرژانتین رفت تا تمرکز خود را فقط روی تمرین و آماده‌سازی بگذارد. سیگنورینی می‌گوید او در مدت کوتاهی نشانه‌های روشنی از بازگشت به فرم بدنی مطلوب نشان داد و با اراده‌ای جدی خود را برای حضور در جام جهانی آماده کرد.

اسطوره آرژانتین با همین انگیزه وارد جام جهانی ۱۹۹۴ شد و در نخستین دیدار برابر یونان نیز گلزنی کرد؛ گلی که با شادی معروف و نگاه پرانرژی او به دوربین‌ها همراه شد و نشانه‌ای از بازگشت دوباره مارادونا به سطح اول فوتبال جهان بود.

به گفته سیگنورینی، مارادونا در آن روزها اعتمادبه‌نفس زیادی داشت و حتی رؤیای رویارویی آرژانتین و برزیل در فینال را در ذهن می‌پروراند. او تصور می‌کرد می‌تواند پس از سال‌ها، بار دیگر تیم ملی کشورش را تا آخرین مرحله جام جهانی پیش ببرد.

اما این مسیر خیلی زود متوقف شد. پس از اعلام مثبت شدن تست دوپینگ مارادونا، او به شکل ناگهانی از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد؛ اتفاقی که ضربه‌ای سنگین به تیم ملی آرژانتین و یکی از تلخ‌ترین لحظات دوران حرفه‌ای این ستاره تاریخی بود.

سیگنورینی این اتفاق را همچنان با تلخی به یاد می‌آورد و معتقد است حذف مارادونا از جام جهانی، پایان ناگهانی رؤیایی بود که او با سختی و اراده فراوان برای رسیدن به آن تلاش کرده بود.

مارادونا در طول دوران حرفه‌ای خود بارها با بحران‌های بزرگ روبه‌رو شد، اما هر بار نشان داد وقتی اراده کند، می‌تواند از سخت‌ترین شرایط عبور کند. جام جهانی ۱۹۹۴ اما برای او به جای صحنه بازگشت باشکوه، به یکی از دردناک‌ترین فصل‌های زندگی فوتبالی‌اش تبدیل شد.

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