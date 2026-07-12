رییس جمهور فرانسه برای فینال راهی نیویورک میشود
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در صورت صعود تیم ملی این کشور به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای حمایت از خروسها راهی نیویورک خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در صورت صعود تیم ملی فوتبال فرانسه به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، امانوئل ماکرون روز ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه متلایف حاضر خواهد شد تا از شاگردان دیدیه دشان حمایت کند.
تیم ملی فرانسه پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر مراکش در مرحله یکچهارم نهایی، باید در نیمهنهایی به مصاف اسپانیا برود؛ دیداری حساس میان دو مدعی اصلی قهرمانی. اسپانیا نیز با پیروزی ۲ بر یک برابر بلژیک به جمع چهار تیم برتر رسیده است.
ماکرون به دلیل همزمانی دیدار نیمهنهایی فرانسه و اسپانیا با روز ملی فرانسه، امکان حضور در این مسابقه را نخواهد داشت، اما در صورت صعود خروسها به فینال، برای تماشای مسابقه نهایی به نیویورک سفر میکند.
رئیسجمهور فرانسه پیش از این نیز در مراحل پایانی جام جهانی کنار تیم ملی کشورش حضور داشته است. او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دیدار نیمهنهایی فرانسه برابر مراکش را از نزدیک تماشا کرد و در فینال همان دوره مقابل آرژانتین نیز در ورزشگاه حاضر بود.
ماکرون همچنین در جام جهانی ۲۰۱۸ در دیدار نیمهنهایی فرانسه برابر بلژیک حضور داشت؛ مسابقهای که با پیروزی خروسها همراه شد و در نهایت مسیر قهرمانی فرانسه را هموار کرد.