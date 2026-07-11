به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال، پارس جنوبی جم عصر شنبه در ورزشگاه خانگی خود میزبان داماش گیلان بود و با پیروزی قاطع ۴ بر صفر، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که داماش پیش از این سقوط خود به لیگ دسته دوم را قطعی کرده بود، اما پارس جنوبی برای ادامه رقابت در کورس کسب رتبه سوم جدول، به پیروزی نیاز داشت. بر همین اساس، رضا مهاجری تیمش را با ترکیبی تهاجمی روانه میدان کرد.

شاگردان مهاجری از همان دقایق ابتدایی بر جریان مسابقه مسلط بودند و با خلق موقعیت‌های متعدد، برتری خود را به حریف دیکته کردند. این برتری در نهایت با چهار گل به نتیجه رسید تا پارس جنوبی یکی از پرگل‌ترین پیروزی‌های فصل خود را ثبت کند.

همایون افتخاری در دقیقه ۳۰، فردین نجفی در دقیقه ۴۵، علی دشتی در دقیقه ۵۲ و حسین پورامینی در دقیقه ۶۱ گل‌های پارس جنوبی را به ثمر رساندند و نقش اصلی را در این برد پرگل ایفا کردند.

با این نتیجه، پارس جنوبی ۵۴ امتیازی شد و همچنان امیدوار است با کسب رتبه سوم، راهی دیدار پلی‌آف صعود به لیگ برتر مقابل مس رفسنجان شود. هرچند نفت آبادان و سایپا، دیگر مدعیان این جایگاه، مسابقات خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند، اما نماینده جم همچنان شانس خود را برای رسیدن به هدف حفظ کرده است.

در سوی مقابل، داماش گیلان که پیش از این با ۱۵ امتیاز سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شده بود، یکی از آخرین مسابقات خود در لیگ یک را با شکستی سنگین پشت سر گذاشت.

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