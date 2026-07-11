تاج: قلعه نویی سرمربی ایران در جام ملتهای آسیاست
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ادامه همکاری با امیر قلعهنویی، از دریافت برنامه آمادهسازی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا خبر داد و اعلام کرد اردوی تیم ملی بهزودی برای فیفادیهای پیشرو آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی و ادامه همکاری با امیر قلعهنویی گفت: امیر قلعهنویی همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و برنامههای او برای حضور در جام ملتهای آسیا را دریافت کردهایم.
وی افزود: تمرینات تیم ملی بهزودی در آستانه فیفادیهای پیشرو آغاز میشود و برنامههای آمادهسازی تیم طبق زمانبندی کادر فنی دنبال خواهد شد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به برنامههای پیشروی تیم ملی اظهار کرد: اتفاقات دیگری نیز باید برای تیم ملی رخ دهد که انشاءالله در زمان مناسب انجام خواهد شد.