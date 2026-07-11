به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی و ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی گفت: امیر قلعه‌نویی همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و برنامه‌های او برای حضور در جام ملت‌های آسیا را دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: تمرینات تیم ملی به‌زودی در آستانه فیفادی‌های پیش‌رو آغاز می‌شود و برنامه‌های آماده‌سازی تیم طبق زمان‌بندی کادر فنی دنبال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی اظهار کرد: اتفاقات دیگری نیز باید برای تیم ملی رخ دهد که ان‌شاءالله در زمان مناسب انجام خواهد شد.

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