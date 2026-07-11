خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاج: قلعه نویی سرمربی ایران در جام ملت‌های آسیاست

تاج: قلعه نویی سرمربی ایران در جام ملت‌های آسیاست
کد خبر : 1811714
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی، از دریافت برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا خبر داد و اعلام کرد اردوی تیم ملی به‌زودی برای فیفادی‌های پیش‌رو آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی و ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی گفت: امیر قلعه‌نویی همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و برنامه‌های او برای حضور در جام ملت‌های آسیا را دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: تمرینات تیم ملی به‌زودی در آستانه فیفادی‌های پیش‌رو آغاز می‌شود و برنامه‌های آماده‌سازی تیم طبق زمان‌بندی کادر فنی دنبال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی اظهار کرد: اتفاقات دیگری نیز باید برای تیم ملی رخ دهد که ان‌شاءالله در زمان مناسب انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل