کمک یک میلیون دلاری بنیاد فیفا به ونزوئلا

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که این منابع مالی اختصاص‌یافته، امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به جمعیت‌های آسیب‌دیده را فراهم می‌سازد، عملیات امداد و نجات در شرایط اضطراری را تقویت می‌کند و به جوامع محلی کمک خواهد کرد تا روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی را آغاز نمایند.

در بیانیه رسمی این نهاد تأکید شده است: «این اقدام بخشی از تعهد همیشگی بنیاد فیفا برای ارائه کمک‌های فوری به جوامع آسیب‌دیده از بلایای طبیعی یا بحران‌های انسان‌ساخت از طریق صندوق بشردوستانه آن است؛ مکانیزمی که دقیقاً برای بسیج سریع بودجه‌های اضطراری در زمان وقوع شرایط بحرانی طراحی شده است.»

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در این خصوص اظهار داشت: «مردم ونزوئلا در این لحظات بسیار سخت و طاقت‌فرسا، از همبستگی کامل و همه‌جانبه خانواده بزرگ فوتبال جهان برخوردار هستند.»

او در ادامه افزود: «فوتبال توانایی منحصربه‌فردی در متحد کردن مردم و تزریق امید دارد، به ویژه در زمان‌هایی که بحران‌ها سایه افکنده‌اند. ما در بنیاد فیفا افتخار می‌کنیم که در کنار مردم ونزوئلا ایستاده‌ایم و از سازمان‌های بشردوستانه و شرکای محلی که بی‌وقفه برای رساندن کمک‌های فوری به نیازمندترین افراد تلاش می‌کنند، حمایت می‌کنیم.»

پیام مائوریسیو ماکری و همبستگی خانواده فوتبال

رئیس‌جمهور سابق آرژانتین و مدیرعامل فعلی بنیاد فیفا، مائوریسیو ماکری نیز در این رابطه عنوان کرد: «همه ما در بنیاد فیفا در کنار مردمی هستیم که از این زمین‌لرزه ویرانگر آسیب دیده‌اند. فوتبال ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای نزدیک کردن انسان‌ها به یکدیگر دارد، به ویژه در زمان‌هایی که نیاز شدیدی احساس می‌شود.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «ما از طریق صندوق بشردوستانه خود، بار دیگر بر تعهد خود برای ایستادن در کنار ملت ونزوئلا و حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های الگو و فداکاری که شبانه‌روزی برای ارائه کمک‌های اضطراری به جوامع آسیب‌دیده تلاش می‌کنند، تأکید می‌کنیم.»

بر اساس گزارش رسمی فیفا، فدراسیون فوتبال ونزوئلا (FVF) نیز از طریق جامعه فوتبالی این کشور به صورت فعال در عملیات امدادرسانی مشارکت دارد؛ «موضوعی که نقش حیاتی و مهم فوتبال را در حمایت از جوامع، هم در پاسخگویی فوری به بحران و هم در فرآیند ریکاوری و بازسازی پس از آن، به خوبی آشکار می‌سازد.»

بازوی بشردوستانه فیفا فراتر از مستطیل سبز

صندوق بشردوستانه بنیاد فیفا از زمان تأسیس خود تاکنون، میلیون‌ها دلار بودجه و بسته‌های اضطراری را برای حمایت از جوامع آسیب‌دیده از بحران‌های بزرگ بشری در سراسر جهان توزیع کرده و «توانایی منحصربه‌فرد فوتبال را برای بسیج کمک‌ها و ترویج روحیه همبستگی فراتر از مرزهای مستطیل سبز به اثبات رسانده است.»

در پایان این گزارش آمده است که جزئیات دقیق مربوط به نحوه توزیع این منابع مالی و همچنین پروژه‌هایی که این کمک‌ها را دریافت خواهند کرد، به مرور زمان و با پیشرفت ارزیابی‌های بشردوستانه و نهایی شدن ابعاد عملیاتی پروژه، به صورت رسمی رسانه‌ای خواهد شد.

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