رضا شکاری در فهرست مازاد پرسپولیس
مهاجم جوان پرسپولیس در آستانه جدایی از این باشگاه قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، از زمان شروع فعالیت همکاری مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس، سرخپوشان برنامههای نقل و انتقالاتی را زیر نظر این مربی دنبال میکنند که در کنار جذب بازیکنان مدنظر، برخی از بازیکنان فصل گذشته در لیست مازاد قرار گرفتهاند.
بر این اساس خبر میرسد که رضا شکاری، مهاجم سابق سپاهان اصفهان که نتوانست در پرسپولیس خواستههای کادرفنی را دنبال کند و درخشش قابل توجهی در ترکیب سرخپوشان داشته باشد، در فهرست مازاد قرار گرفته است.
تارتار در پست مهاجم پوریا شهرآبادی جوان را از گل گهر سیرجان جذب کرده و ظاهرا علاقهای به همکاری با شکاری ندارد و به این دلیل به این مهاجم اعلام کرده که باید به دنبال تیم جدیدی باشد.