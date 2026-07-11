به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ در زمینه استقبال و حضور تماشاگران در استادیوم‌ها، در حال ثبت یک موفقیت بی‌سابقه و خیره‌کننده است. تا پایان مرحله یک‌هشتم بیش از ۶,۲۵۹,۵۸۴ نفر از ۹۶ مسابقه برگزار شده دیدن کردند که این آمار نشان‌دهنده اشغال ۹۹.۷ درصدی ظرفیت ورزشگاه‌ها و میانگین ۶۵,۲۰۴ هوادار در هر بازی است. آمار کل این دوره تقریباً دو برابر رکوردهای قبلی است؛ رکوردهایی که پیش از این در اختیار جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا با ۳,۵۸۷,۵۳۸ تماشاگر و جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با ۳,۴۲۹,۸۷۳ هوادار بود.

در این میان، استادیوم‌هایی که بالاترین میزان حضور تماشاگر را به ثبت رساندند، دقیقاً همان ورزشگاه‌های دارای بیشترین ظرفیت بودند که برجسته‌ترین نمونه آن، ورزشگاه برینال استادیوم آزتکا در مکزیکوسیتی بود؛ استادیومی که ۱۰۰ درصد بلیت‌های هر ۵ مسابقه برگزار شده در خود را به فروش رساند و در مجموع میزبان ۴۰۴,۱۲۰ تماشاگر بود.

وقتی فوتبال به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود

به گفته رابسون کارلو، شریک مؤسس پلتفرم لید فوت‌بال‌کارت که یکی از مراجع اصلی مدیریت بلیت و برنامه‌های عضویت هواداری است، چندین عامل مهم در ثبت این میانگین فوق‌العاده حضور تماشاگران نقش دارند که یکی از آن‌ها فراتر از مسائل مالی است. او توضیح می‌دهد: «یک مخاطب بین‌المللی با قدرت خرید بسیار بالا وجود دارد که به جام جهانی به عنوان یک تجربه بی‌نظیر و تکرارنشدنی نگاه می‌کند، نه صرفاً یک مسابقه فوتبال. این‌ها افرادی هستند که از قبل هزاران دلار برای سفر، اقامت و خدمات رفاهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در این چارچوب، قیمت بلیت در نهایت بخش نسبتاً کوچکی از کل سرمایه‌گذاری آن‌ها را تشکیل می‌دهد.»

به باور این متخصص، خالی نماندن استادیوم‌ها در مسابقات امسال پدیده‌ای کاملاً قابل پیش‌بینی بود: «من هرگز فکر نمی‌کردم استادیومی خالی بماند. جام جهانی یک رویداد منحصربه‌فرد است که مخاطبان بسیار متنوعی را به خود جذب می‌کند: از هواداران سنتی و توریست‌ها گرفته تا کسانی که برای رویدادهای بزرگ به سراسر جهان سفر می‌کنند و حتی مصرف‌کنندگانی که در آخرین لحظه تصمیم به سفر می‌گیرند.»

یکی دیگر از تغییرات ساختاری عمده در این دوره، نحوه فروش بلیت‌ها بوده است. رابسون کارلو در این باره می‌گوید: «قیمت‌گذاری پویا به برگزارکنندگان این امکان را می‌دهد تا قیمت‌ها را بر اساس تقاضای لحظه‌ای تنظیم کنند؛ کاری که سال‌هاست توسط خطوط هوایی، هتل‌ها و لیگ‌هایی مانند NFL، NBA و MLB انجام می‌شود. این سیستم به افزایش حداکثری درآمدها بدون به خطر انداختن ظرفیت استادیوم کمک می‌کند. وقتی تقاضای جهانی مانند جام جهانی وجود دارد، بازار در نهایت نقطه تعادل خود را پیدا می‌کند.

بلیت برخی مسابقات گران‌تر می‌شود، برخی دیگر مقرون‌به‌صرفه باقی می‌مانند و میزان اشغال صندلی‌ها بالا می‌ماند. به نظر من بزرگ‌ترین درس این است که امروز دیگر بلیت فقط یک وسیله برای ورود نیست، بلکه به دارایی ویژه‌ای تبدیل شده که قیمت آن از میزان تمایل بازار تبعیت می‌کند.»

جنون بلیت‌های ۲۰ هزار یورویی فینال

به گفته کارشناسان اقتصادی، پر بودن نزدیک به ۱۰۰ درصدی استادیوم‌ها، آن هم با وجود قیمت‌های بسیار بالا، نشان می‌دهد که مخاطبانی وجود دارند که جام جهانی را یک رویداد بزرگ و حیاتی در تقویم شخصی خود می‌دانند. مویزس آسایاگ، مدیر ارشد چنل آسوسیادوس و متخصص امور مالی فوتبال، در این رابطه معتقد است: «آمارها نشان می‌دهند که در رویدادهای سطح بالا، ارزش درک‌شده یک مسابقه اغلب بر حساسیت به قیمت غلبه می‌کند. حتی با بلیت‌های گران‌تر، تقاضا به شدت بالا باقی ماند که این امر قدرت محصولی به نام جام جهانی و توانایی بازار برای جذب استراتژی‌های پیچیده‌تر قیمت‌گذاری را اثبات می‌کند.»

ژواکیم لو پره، مدیرعامل آژانس ابسولوت اسپورت که در زمینه فروش پکیج‌های مسافرتی برای رویدادهای بزرگ جهانی فعالیت دارد، می‌گوید: «این داده‌ها روندی را تایید می‌کند که ما سال‌هاست شاهد آن هستیم: هواداران به طور فزاینده‌ای به دنبال تجربیات جامع و فراموش‌نشدنی هستند و پکیج‌های اختصاصی را ترجیح می‌دهند که رفاه، امنیت و پشتیبانی تخصصی را در تمام مراحل سفر ترکیب کند.»

از نظر سایر مدیران متخصص در این حوزه، یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت این است که جام جهانی ۲۰۲۶ سیستم قیمت‌گذاری پویا را برای بلیت‌ها به کار گرفته که کاملاً با فرهنگ مصرف‌گرایی آمریکای شمالی همخوانی دارد. در عمل، قیمت بلیت‌ها متناسب با تقاضا نوسان دارد؛ در دوره‌های اوج تقاضا افزایش می‌یابد و در زمان کاهش تقاضا کم می‌شود. این مدل که پیش از این در رویدادهای ورزشی آمریکای شمالی مانند "سوپربول" استفاده می‌شد، در جام جهانی منجر به شکل‌گیری قیمت‌های نجومی شده است، به طوری که ارزش بلیت‌ها تا سه برابر افزایش یافته و قیمت بلیت بازی فینال از مرز ۲۰ هزار یورو نیز فراتر رفته است.

این مدل دقیقاً مشابه اتفاقی است که در دنیای موسیقی و برای کنسرت‌های بازگشت گروه اویسیس در سال ۲۰۲۵ رخ داد و قیمت‌ها در طول فرآیند خرید دو تا سه برابر شدند.

از تکنولوژی فَن‌آیدی تا آرایشگاه‌های لوکس در VIP استادیوم‌ها

پدرو وبر، شریک مجموعه چنوس که در زمینه سرمایه‌گذاری‌های ورزشی فعالیت دارد، معتقد است: «قیمت‌گذاری پویا به طور گسترده‌ای در خارج از کشور برای رویدادهای ورزشی و سرگرمی استفاده می‌شود. اگر این مدل در جام جهانی موفقیت‌آمیز باشد، باید به زودی در کشورهای دیگر مانند برزیل نیز آزمایش شود. با این حال، بسیار مهم است که برگزارکنندگان رویدادهای بزرگ به ویژگی‌های خاص فرهنگ استادیوم‌ها و روش حمایت هواداران ما توجه کنند.»

تالس رانجل مافیا، مدیر مارکتینگ مولتی‌مارکاس، اضافه می‌کند: «اجرای قیمت‌گذاری پویا، فروش بلیت را به یک ابزار استراتژیک برای مدیریت درآمد تبدیل می‌کند. صندلی استادیوم بی‌دوام‌ترین محصول بازار است؛ اگر بازی شروع شود و صندلی خالی بماند، آن پتانسیل درآمدزایی برای همیشه از دست رفته است. این مدل به باشگاه یا سازمان اجازه می‌دهد از ارزش واقعی شور و اشتیاق جمعی هواداران بهره ببرد.»

نکته کلیدی دیگر، تکنولوژی‌های به کار رفته در استادیوم‌هاست که تجربه هواداران از فوتبال را متحول کرده است. تیرونی پاز اورتیز، مدیرعامل ایمپلی الون‌تیکتس، تأکید می‌کند: «این نرخ اشغال نزدیک به ۱۰۰ درصدی یک نقطه عطف بزرگ است. در این راستا، بهینه‌سازی ارتباط با هواداران و بهبود تجربه آن‌ها از زمان خرید بلیت تا حضور در ورزشگاه حیاتی است. یکی از نکات برجسته این دوره از جام جهانی، راه‌اندازی سیستم "فن‌آیدی" (Fan ID) بود که تجربه دارنده بلیت را به فضای دیجیتال نیز گسترش داد.»

برخلاف دوره‌های گذشته جام جهانی، جایگاه‌های لوکس و باکس‌های اختصاصی شرکتی نیز زمین بازی را در استادیوم‌های بزرگ تصاحب کرده‌اند و حتی به گزینه‌ای جذاب برای آن دسته از هوادارانی تبدیل شده‌اند که علاقه کمتری به فوتبال دارند.

این جایگاه‌ها خدمات مجللی مانند آشپزی بین‌المللی، عطر فروشی‌های اختصاصی، سالن‌های آرایش مو و انواع فعال‌سازی‌های اسپانسرها را ارائه می‌دهند. لئو ریزو، مدیرعامل سوکر هاسپیتالیتی، در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «آمارها گویای آن است که هواداران دیگر فقط به دنبال تماشای صرف مسابقه نیستند، بلکه خواهان یک تجربه کامل هستند. عموم مردم مایلند روی راحتی، خدمات متمایز و لحظات انحصاری سرمایه‌گذاری کنند. فوتبال جاذبه اصلی باقی می‌ماند، اما تجربه پیرامون این رویداد به یک عامل تعیین‌کننده برای بسیاری از هواداران تبدیل شده است.»

منبع: AS

انتهای پیام/