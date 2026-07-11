به گزارش ایلنا، این مهاجم جوان با توافق دو باشگاه پرسپولیس و گل‌گهر، فصل آینده را به صورت قرضی در جمع شاگردان مهدی رحمتی سپری خواهد کرد.

فخریان که تابستان گذشته به پرسپولیس پیوست، در نیم‌فصل دوم لیگ بیست‌وپنجم به صورت قرضی راهی ملوان شد و پس از پایان دوران حضورش در این تیم، بار دیگر با انتقالی موقت از جمع سرخ‌پوشان جدا شد تا این بار پیراهن گل‌گهر را به تن کند.

مهدی رحمتی که سابقه همکاری با این بازیکن را در آلومینیوم اراک و شمس‌آذر قزوین دارد، نقش مهمی در نهایی شدن این انتقال ایفا کرد. گفته می‌شود فخریان علاوه بر گل‌گهر، از چند باشگاه لیگ برتری دیگر نیز پیشنهاد دریافت کرده بود، اما در نهایت حضور دوباره در کنار رحمتی را ترجیح داد.

این انتقال در شرایطی انجام شد که نام فخریان در فهرست مازاد پرسپولیس قرار نداشت و تصمیم به جدایی، با هدف حضور مستمر در ترکیب اصلی و ادامه روند پیشرفت این مهاجم جوان اتخاذ شد.

فخریان طی سال‌های اخیر با وجود سن کم، توانسته برابر چند تیم بزرگ لیگ برتر گلزنی کند. او سابقه باز کردن دروازه پرسپولیس، استقلال و سپاهان را در کارنامه دارد و گل تماشایی‌اش مقابل تراکتور نیز یکی از نامزدهای کسب عنوان زیباترین گل فصل فوتبال ایران شد.

مهاجم ۲۳ ساله همچنان با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و در پایان فصل آینده، پس از اتمام قرارداد قرضی، به جمع سرخ‌پوشان بازخواهد گشت.

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