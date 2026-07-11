چوب حراج فیفا به تکهای از تاریخ
چمن فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به تماشاگران فروخته میشود
فدراسیون جهانی فوتبال در اقدامی بیسابقه تصمیم گرفته تا قطعاتی محدود از چمن ورزشگاه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در نیوجرسی را همراه با گواهی اصالت به هواداران پروپاقرص فوتبال بفروشد.
به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ نه تنها قهرمان جدید جهان را بر تخت پادشاهی خواهد نشاند، بلکه یک یادگاری فوقالعاده منحصربهفرد و لوکس را برای هوادارانی که جیبهای عمیقتر و ثروت بیشتری دارند، به جا خواهد گذاشت.
فیفا به تازگی از یک کلکسیون رسمی رونمایی کرده است که به مردم این فرصت را میدهد تا قطعهای از چمن واقعی زمین مسابقه فینال را که قرار است در تاریخ ۱۹ جولای در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی (متلایف استادیوم) برگزار شود، خریداری کنند. قیمت این یادگاریهای خاص از ۴۵۰ دلار آغاز شده و تا مرز ۳۰۰۰ دلار نیز پیش میرود.
یادگاری گرانقیمت به ارزش هزاران دلار
این مجموعه لوکس و جذاب با همکاری یک شرکت بریتانیایی به نام Keep Stub طراحی و توسعه یافته و در چهار نسخه مختلف به بازار عرضه میشود. ارزانترین و قابلدسترسترین نسخه این کلکسیون ۴۵۰ دلار قیمتگذاری شده است، در حالی که خاصترین و اعلاترین نسخه آن که با نام "Hero Edition" شناخته میشود، با قیمت نجومی ۳۰۰۰ دلار به فروش میرسد.
نکته جالب اینجاست که برای هر کدام از این چهار سطح، دقیقاً به تعداد ۲۰۲۶ واحد محدود تولید خواهد شد که ادای احترامی به سال برگزاری این جام جهانی مشترک میان کشورهای مکزیک، ایالات متحده آمریکا و کانادا است.
هر کدام از این قطعات شامل تکهای از چمن واقعی فینال خواهد بود که برای تضمین ماندگاری و حفظ کیفیت آن، درون رزین کپسوله شده است.
علاوه بر این، روی این پکیج جزئیات ظریفی نظیر لوگوی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، نام ورزشگاه میزبان فینال، تاریخ دقیق مسابقه و در نهایت نتیجه نهایی بازی حک خواهد شد. خریداران همچنین یک گواهی اصالت دیجیتالی دریافت میکنند تا از اصل بودن این تکه تاریخی مطمئن شوند.
در نسخه گرانقیمت ۳۰۰۰ دلاری، هواداران قطعه بزرگتری از چمن را دریافت میکنند و آیتمهای کلکسیونی فوقالعادهای مثل یک بلیط فلزی با روکش طلا، ماکت مینیاتوری توپ بازی فینال و یک نسخه شبیهسازیشده کریستالی از جام قهرمانی جهان نیز به این پکیج اضافه خواهد شد.
تجارت مولتیمیلیون دلاری فیفا از مستطیل سبز
در صورتی که تمام نسخههای این چهار مدل به طور کامل به فروش برسد، این استراتژی تجاری چشمگیر میتواند درآمدی فراتر از ۱۱ میلیون دلار را برای فیفا به همراه داشته باشد؛ اقدامی که بدون شک یکی از جذابترین و هوشمندانهترین برنامههای درآمدزایی پیرامون جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود.
به گزارش نشریه معتبر اتلتیک، ارسال این محصولات جذاب پس از سوت پایان بازی فینال آغاز خواهد شد و در مرحله اول، خریداران در کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و برخی از کشورهای منتخب اروپایی میتوانند این قطعات ارزشمند را دریافت کنند.
در حالی که چمن ورزشگاه نیوجرسی همچنان در انتظار تعیین پادشاه جدید فوتبال جهان است، هزاران هوادار متعصب از همین حالا آمادهاند تا پول کلانی را برای تصاحب تکهای از تاریخ فوتبال پرداخت کنند.