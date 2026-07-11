هیولمند با اتلتیکومادرید قرارداد ۵ ساله امضا کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیکومادرید به صورت رسمی از انتقال مورتن هیولمند از اسپورتینگ لیسبون خبر داد. بر اساس اعلام این باشگاه، هافبک ۲۷ ساله دانمارکی قراردادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۱ با روخی‌بلانکو امضا کرده است.

هیولمند که در پست هافبک دفاعی بازی می‌کند، به دلیل توانایی بالای بدنی، قدرت در توپ‌گیری، هوش تاکتیکی و کیفیت در پخش توپ، یکی از مهره‌های قابل اتکای فوتبال اروپا به شمار می‌رود.

این بازیکن ۲۵ ژوئن ۱۹۹۹ در شهر کاستروپ دانمارک متولد شد و فوتبال خود را در آکادمی اف‌سی کپنهاگ آغاز کرد. او در تابستان ۲۰۱۸ راهی باشگاه آدمیرا واکر اتریش شد و طی دو فصل و نیم، ۷۴ بار برای این تیم به میدان رفت.

هیولمند در ژانویه ۲۰۲۱ به لچه ایتالیا پیوست و نقش مهمی در صعود این تیم به سری A در فصل ۲۲-۲۰۲۱ ایفا کرد. او در مجموع ۹۵ مسابقه با پیراهن لچه انجام داد و عملکردش باعث شد در تابستان ۲۰۲۳ مورد توجه اسپورتینگ لیسبون قرار بگیرد.

هافبک دانمارکی طی سه فصل حضور در اسپورتینگ، در ۱۴۱ مسابقه به میدان رفت و همراه این تیم دو عنوان قهرمانی لیگ پرتغال در فصل‌های ۲۴-۲۰۲۳ و ۲۵-۲۰۲۴ و همچنین یک قهرمانی جام حذفی پرتغال در فصل ۲۵-۲۰۲۴ را به دست آورد.

یکی از ویژگی‌های برجسته هیولمند، توانایی رهبری او در زمین مسابقه است. او در هر دو باشگاه لچه و اسپورتینگ بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست و در دوران حضورش در لچه، با ۲۳ سال سن به جوان‌ترین کاپیتان تاریخ این باشگاه و دومین کاپیتان جوان تاریخ سری A پس از فرانچسکو توتی تبدیل شد.

هیولمند که سابقه حضور در رده‌های مختلف تیم‌های ملی پایه دانمارک را دارد، نخستین بازی ملی خود را در تیم بزرگسالان ۷ سپتامبر ۲۰۲۳ و در پیروزی ۴ بر صفر مقابل سن‌مارینو انجام داد. او تاکنون ۲۷ بازی ملی در کارنامه خود ثبت کرده است.

باشگاه اتلتیکومادرید همچنین اعلام کرد این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز آزمایش‌های پزشکی در مرکز تخصصی پزشکی ورزشی «ویتاس-اینویکتوم» مادرید، با حضور در ورزشگاه ریاض ایر متروپولیتانو قرارداد خود را به امضا رساند و به صورت رسمی به جمع شاگردان دیه‌گو سیمئونه اضافه شد.

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