شوک بزرگ به فوتبال جهان
هک فدراسیون آرژانتین با اعتراف به «تصمیمات فاسد»
فدراسیون فوتبال آرژانتین پس از ارسال ایمیلهای غیرمجاز از طریق سرورهای رسمی خود، با تایید وقوع یک حمله سایبری گسترده، به افشای پیامهایی جنجالی مبنی بر اعتراف به «تصمیمات فاسد» در بدنه این سازمان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) از وقوع یک حمله سایبری گسترده به حساب ایمیل رسمی خود خبر داد؛ اقدامی جنجالی که پس از ارسال ایمیلهای تاییدشده از همین آدرس رخ داد که در آنها به صراحت به وجود فساد داوری در این جام جهانی اعتراف شده بود. در بیانیهای که به دست چندین خبرنگار معتبر و رسمی حاضر در این تورنمنت رسیده، آمده است: «آرژانتین برنده این مسابقه نشد، بلکه این پیروزی با تصمیمات فاسد داوری به سرقت رفت.»
بر اساس تحقیقات اولیه روی این ایمیلهای ارسالی، مشخص شد اطلاعات و رمز عبور ایمیل سازمانی فدراسیون آرژانتین از طریق یک فروم و انجمن اینترنتی مصری منتشر شده است . از همین رو، همه شواهد و نشانهها گویای این است که این بایکوت و حمله سایبری دقیقاً از تبعات حذف تیم ملی این کشور آفریقایی به دست شاگردان اسکالونی سرچشمه میگیرد.
باید به خاطر داشت که پس از پایان جدال داغ و جنجالی آرژانتین و مصر، چندین چهره سرشناس و برجسته از جمله سرمربی و یکی از گلزنان تیم ملی مصر، به شدت مشروعیت پیروزی آلبیسلسته در این دیدار را زیر سوال بردند؛ موضعگیری تندی که حالا به نظر میرسد انگیزه اصلی برای شکلگیری این اقدام تلافیجویانه بوده است.
پیامی که دست هکرها را رو کرد
نهاد حاکم بر فوتبال آرژانتین رسماً اعلام کرده است که این ایمیلها به هیچ عنوان توسط کارکنان این سازمان تولید یا تایید نشدهاند و آنها تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا با روشن شدن ابعاد دقیق اتفاقات رخداده، تدابیر امنیتی لازم و سختگیرانهتری را اتخاذ کنند.
در این میان، متن پیام ارسالی هکرها همچنین به تمجید ویژه از عملکرد درخشان تیم ملی مصر در آن مسابقه پرداخته و مدعی شده که آنها تنها به دلیل حمایت علنی و آشکار از مردم فلسطین، در زمین بازی مورد ظلم و بیعدالتی قرار گرفتهاند. جالب اینجاست که در جریان بررسیهای اولیه، در همان انجمنی که اولین سرنخهای این هک بزرگ به دست آمد، این پیام تهدیدآمیز نیز نوشته شد: «اگر عدالتی در داخل زمین مسابقه وجود ندارد، پس هیچ انتظاری هم برای آرامش در صفحات مجازی خود نداشته باشید.»