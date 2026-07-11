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بررسی آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال: پنجره بسته، مذاکرات باز

بررسی آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال: پنجره بسته، مذاکرات باز
کد خبر : 1811525
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استقلال با وجود بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، فعالیت خود را در بازار تابستانی متوقف نکرده است. آبی‌پوشان تاکنون دو خرید را نهایی کرده‌اند، مذاکرات با چند گزینه دیگر را ادامه می‌دهند و همزمان پروژه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی را نیز آغاز کرده‌اند.

به گزارش ایلنا،  استقلال در حالی وارد بازار نقل‌وانتقالات تابستانی شده که هنوز امکان ثبت رسمی قراردادهای جدید را ندارد. آبی‌پوشان تا امروز، شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات قادر به ثبت خریدهای خود نیستند، اما مدیران باشگاه امیدوارند این محدودیت طی روزهای آینده برطرف شود.

بر اساس پیگیری‌ها، وکلای باشگاه استقلال به مدیران اطمینان داده‌اند روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مسیر مطلوبی قرار دارد و به‌زودی مجوز باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات صادر خواهد شد. به همین دلیل، مذاکرات با گزینه‌های مدنظر بدون وقفه ادامه دارد تا پس از رفع محرومیت، قراردادها به سرعت ثبت شوند.

بررسی آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال: پنجره بسته، مذاکرات باز

استقلال تاکنون جذب بهرام گودرزی و محمد خلیفه از آلومینیوم اراک را نهایی کرده است. هر دو بازیکن با باشگاه به توافق رسیده‌اند، اما به دلیل بسته بودن پنجره، قراردادهایشان هنوز به ثبت نرسیده و معرفی رسمی آن‌ها به زمان باز شدن پنجره موکول شده است.

در کنار این دو خرید، مدیران استقلال مذاکرات خود را با چند گزینه داخلی و خارجی نیز ادامه می‌دهند. کادر فنی فهرست بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه ارائه کرده و رایزنی‌ها برای تقویت چند پست مختلف در جریان است تا پس از باز شدن پنجره، قراردادها نهایی شوند.

همزمان، استقلال پروژه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی را نیز آغاز کرده است. طبق اطلاعات به دست آمده، نخستین دور مذاکرات با یاسر آسانی آغاز شده و مدیران باشگاه امیدوارند هرچه زودتر با این بازیکن به توافق نهایی برسند.

بررسی آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال: پنجره بسته، مذاکرات باز

در بخش خروجی‌ها، جدایی ابوالفضل جلالی قطعی شده و این بازیکن فصل آینده در استقلال حضور نخواهد داشت. از سوی دیگر، رامین رضاییان که فصل گذشته به صورت قرضی در فولاد خوزستان بازی می‌کرد، با پایان قرارداد قرضی خود باید به استقلال بازگردد. باشگاه استقلال نیز به این بازیکن اعلام کرده برنامه‌ای برای فروش یا انتقال دائمی او ندارد و رضاییان باید خود را برای حضور در تمرینات آبی‌پوشان آماده کند.

در مجموع، هرچند استقلال هنوز به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات امکان ثبت رسمی قراردادهای جدید را ندارد، اما فعالیت‌های این باشگاه در بازار تابستانی با قدرت ادامه دارد و مدیران امیدوارند پس از رفع محرومیت، علاوه بر رونمایی از خریدهای جدید، وضعیت تمدید قرارداد بازیکنان کلیدی و بازگشت نفرات قرضی را نیز نهایی کنند.

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