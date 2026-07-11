کولرهای گازی متهم ردیف اول شیوع ویروس در اردوی انگلیس و نروژ
در آستانه نبرد حساس دو تیم، ابتلای ناگهانی دکلان رایس به ویروس و شیوع علائم بیماری میان بازیکنان و اعضای کاروان نروژ به دلیل سرمای شدید تهویه مطبوع ورزشگاه، این مسابقه بزرگ را در وضعیت اضطراری قرار داده است.
به گزارش ایلنا، دو دوست صمیمی و دو همتیمی، دکلان رایس و مارتین اودگارد، امروز در نبردی هیجانانگیز روبروی یکدیگر صفآرایی خواهند کرد؛ مسابقهای حیاتی که دو کشور را برای کسب سهمیه حضور در مرحله نیمهنهایی جام جهانی درگیر میکند.
آنها این بار به عنوان رقیب در منطقهای از زمین به مصاف هم میروند که معمولاً در لباس آرسنال در آنجا کنار هم میجنگیدند. توپچیها سه فصل فوقالعاده را با یکدیگر سپری کردهاند؛ رایس در سال ۲۰۲۳ پا به امارات گذاشت و اودگارد از سال ۲۰۲۱ در این تیم حضور دارد.
آنچه به نظر میرسید یک تجدید دیدار شیرین و هیجانانگیز باشد، اکنون به دلیل شیوع سرماخوردگی و آنفولانزا کاملاً گره خورده است. سیستمهای تهویه مطبوع هوا در این جام جهانی در حال فاجعهآفرینی هستند، به خصوص در میامی، یعنی همان شهری که قرار است امشب نبرد حساس انگلیس و نروژ در آن برگزار شود. هر دو تیم به شدت تحت تأثیر ویروسهایی قرار گرفتهاند که دقیقاً در زمان ورود بازیکنان با بدنهای خیس از عرق به فضاهای بسته با باد شدید کولرها، فعال و تکثیر میشوند. این وضعیت در میامی بسیار شایع است، چرا که رطوبت هوا در بالاترین حد ممکن قرار دارد و مضاف بر آن، دمای هوا نیز به شدت بالا است.
رایس در روزهای گذشته نتوانسته در تمرینات گروهی شرکت کند و به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به سایر همتیمیهایش، کاملاً در قرنطینه و دور از تیم نگه داشته شده است. حضور او در این مسابقه سرنوشتساز به روند بهبودیاش بستگی دارد، اگرچه با توجه به اهمیت جنونآمیز این بازی، بسیاری حدس میزنند که او هر طور شده به زمین خواهد رفت. این هافبک مقتدر علاوه بر بیماری، با مشکلات همسترینگ و درد در ناحیه کمر نیز دستوپنجه نرم میکند.
زنگ خطر در اردوی وایکینگها
اوضاع در سمت مقابل یعنی نروژ به مراتب نگرانکنندهتر و جدیتر است. سولباکن، سرمربی این تیم، گزارش داده که حدود ۵۰ نفر از اعضای کاروان شامل بازیکنان و کادر فنی، به دلیل تغییرات ناگهانی دما و باد مستقیم تهویه مطبوع، دچار سرفه، تب شدید و خستگی مفرط شدهاند. در نتیجه این بحران، استراند لارسن و پدرسن به طور کامل از ترکیب کنار گذاشته شدهاند.
با این حال، کاپیتان نروژیها تلاش کرد تا به همه آرامش دهد و در این باره گفت: «فکر میکنم وقتی مدام در حال تغییر دما هستید و از گرمای شدید به هوای سرد کولرها میروید، این اتفاقات طبیعی است. واقعاً چیز جدی و خطرناکی نیست. بله، چند نفر از بچهها کمی احساس ناخوشایندی داشتند، اما موضوع حادی نیست. همه چیز باید برای شروع مسابقه در بهترین حالت خود باشد.»
امروز، اگر این ویروسهای سمج بالاخره دست از سر ستارهها بردارند، انگلیس و دکلان رایسِ ششدانگ منتظر کاپیتان نروژ هستند؛ رفیق فابریکی که اودگارد برای ادامه این رویای حماسی و تاریخسازی در جام جهانی، مجبور است بیرحمانه از روی او و همتیمیهای آرسنالیاش عبور کند.