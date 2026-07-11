به گزارش ایلنا، آنگل کاپا چندی پیش در کتاب فوق‌العاده و باشکوه خود به نام «محرمانه فوتبال»، با لحنی تأسف‌بار نوشت: «بازیکنان دیگر فکر نمی‌کنند، آن‌ها بازی را نمی‌شناسند» و مدعی شد که «تعداد بسیار کمی از بازیکنان سطح اول جهان می‌دانند که چطور باید فوتبال بازی کنند.» او بر این باور بود که مقصر اصلی این وضعیت «تفکر تاکتیکی» است که «مغز بازیکنان را ربوده است.» سرمربی آرژانتینی از این ایده دفاع کرد که «شما باید بدانید چرا و به چه منظوری کارهای مختلف را انجام می‌دهید»، موضوعی که در هر جنبه‌ای از زندگی صدق می‌کند. لئو مسی فرسنگ‌ها دور از تمام این دیدگاه‌ها و تفکرات ایستاده است؛ فوتبالیستی که دقیقاً در جایی که اکثر بازیکنان چیزی جز بن‌بست و مشکل نمی‌بینند، راه‌حل‌های جادویی خلق می‌کند. اگر بخواهیم از تعبیر پابلو پیکاسو استفاده کنیم، باید گفت مسی از جستجو خسته نمی‌شود، او می‌گردد و پیدا می‌کند.

رمزگشایی از فرمول جادویی لئو

وقتی گره بازی کور می‌شود، جریان ایده‌ها در زمین متوقف می‌گردد و ساق پاهای بازیکنان از شدت فشار دچار گرفتگی می‌شود، مسی دقیقاً همان فرشته نجاتی است که برای باز کردن این کلاف سردرگم ظهور می‌کند.

اگر او به شکل عجیبی درست در منطقه‌ای از زمین آفتابی می‌شود که حریف بیشترین آسیب را از آنجا می‌خورد، یا اگر توپ همیشه دقیقاً در همان نقطه‌ای فرود می‌آید که او حضور دارد، این اتفاق‌ها هرگز تصادفی نیستند. این موضوع هیچ ارتباطی به شانس و اقبال ندارد. شانس او در واقع چیزی جز قدرت بی‌نظیرش در تفسیر جریان مسابقات، خواندن بازی و شناخت دقیق نقاط ضعف رقبایش نیست.

او همیشه برای هر تله‌ای که خط دفاعی حریف برایش پهن می‌کند، یک پاسخ کوبنده در آستین دارد. او به خوبی می‌داند چه زمانی، چگونه و چرا باید خود را از بند اندام و چارچوب‌های خشک و صلب تاکتیک‌ها رها کند.

در این میان، لیونل اسکالونی موفق شده است اکوسیستم و بستر کاملاً ایده‌آلی را در تیم ملی آرژانتین ایجاد کند تا او بتواند پتانسیل خود را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارد. مسی هم فکر می‌کند و هم فوتبال بازی می‌کند.

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