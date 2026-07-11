شمارش معکوس برای سقوط امپراتوری توخل
نروژ، تهدیدی بزرگ برای پایان زودهنگام رؤیای انگلیسیها
بسیاری از کارشناسان و هواداران فوتبال معتقدند در صورت حذف تیم ملی انگلیس توسط نروژ، توماس توخل با شکستی سنگین و زودهنگام در پروژه بزرگ خود مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فوتبال، بیش از هر چیز، مسئله ذهنیت و طرز فکر است. وقتی مارک گِهی چند روز پیش از حذف کردن تیم میزبان (که البته چندان هم بدون دردسر و راحت نبود) گفته بود «مکزیک شانس اول پیروزی است»، خیلیها شگفتزده شدند و تعداد بسیار کمی حرف او را باور کردند.
حتی اگر ورزشگاه آزتکا با قدرت یک کشور کامل، تیم خاویر آگیره را به جلو سوق میداد، چگونه تیمی که هری کین، جود بلینگام، دکلان رایس و بسیاری از ستارههای دیگر را در اختیار دارد، نباید شانس بسیار بیشتری نسبت به التری (تیم ملی مکزیک) برای رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی داشته باشد؟ کاپیتان سه شیرها که تا اینجای جام جهانی شش گل به ثمر رسانده است، قطعاً وقتی شنید همتیمیاش مورگان راجرز در یک کنفرانس مطبوعاتی سؤالی جالب و چالشی را مطرح کرد، به همان اندازه مبهوت و سردرگم شده بود؛ راجرز پرسیده بود: «آیا تا به حال کسی توانسته ارلینگ هالند را متوقف کند؟»
توخل برای فتح جهان به جنگجو نیاز دارد نه ترسو
وقتی از بوکایو ساکا در مورد قویترین تیم حاضر در این تورنمنت سؤال شد، او بدون هیچ تردید و لکنتی مستقیماً پاسخ داد: «انگلیس؛ این نظر من است.» این همان ایمان و باور قلبی است که جد اسپنس نیز در موافقت با آن صحبت کرد؛ بازیکنی که وقتی تحت فشار قرار گرفت تا کسی را پیدا کند که توصیف و جایگاه بهتری نسبت به این سایبورگ نروژی (هالند) داشته باشد، با قاطعیت اعلام کرد: «بله، هری کین.»
کارشناسان و پیشکسوتانی چون سایمون جوردن، پل اسکولز، نیکی بات و بسیاری دیگر همگی بر این باورند که اگر نروژ بتواند انگلیس را از گردونه مسابقات حذف کند، توماس توخل با یک شکست و ناکامی مطلق مواجه شده است. آنها معتقدند: «او هنوز به دستاوردی فراتر از آنچه گرت ساوتگیت قبلاً به آن رسیده بود، دست نیافته است.» رسیدن به مرحله نیمهنهایی حداقل انتظاری است که از این تیم میرود. دقیقاً به همین دلیل است که توخل برای فتح جام جهانی، به بازیکنانی با ذهنیت ساکا و اسپنس نیاز بیشتری دارد. بالاتر از همه، به این دلیل که هیچکس در انگلیس چیزی کمتر از قهرمانی را قبول نخواهد کرد.