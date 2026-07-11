دیدار دوباره زنبورهای سابق در دوئل مرگ و زندگی
جادوی بلینگام در پناه بادیگاردی به نام هالند
زوج مخوف و سابق بوروسیا دورتموند پس از دو فصل همبازی بودن، امروز در نبردی فوقالعاده حساس و سرنوشتساز برای تصاحب بلیط نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی یکدیگر قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند بدون شک ستاره بیچونوچرای تیم ملی نروژ است. در طرف مقابل، این افتخار در تیم ملی انگلیس بیشتر میان هری کین و جود بلینگام تقسیم شده است؛ بازیکنانی که بار دیگر به اوج قله فوتبال جهان بازگشتهاند. نکته جالب توجه این است که مهاجم منچسترسیتی و ستاره رئال مادرید، به مدت دو فصل در باشگاه بوروسیا دورتموند با یکدیگر همتیمی بودند. اکنون هر دو با یک چالش مشترک و برابر روبرو هستند: رسیدن به مرحله نیمهنهایی جام جهانی؛ دستاوردی که نروژ هرگز در تاریخ خود به آن نرسیده، اما انگلیس در سال ۲۰۱۸ موفق به انجام آن شده است. از سوی دیگر، سه شیرها اکنون ۶۰ سال است که در حسرت فتح جام جهانی به سر میبرند.
ستاره نروژی و نابغه انگلیسی در آن زمان جزو جوانترین بازیکنان تیم شجاع و جسور بوروسیا دورتموند بودند؛ باشگاهی که همیشه به جستجو و کشف استعدادهای جوان و حمایت از فوتبالیستهای آیندهدار شهرت دارد. هالند یک فصل کامل پیراهن زرد دورتموند را بر تن کرده بود که ستاره فعلی رئال مادرید وارد این تیم شد. مهاجم نروژی در آن مقطع تصمیم گرفت هوای بازیکنی را داشته باشد که درست مثل خودش، قبل از رسیدن به سن قانونی در فوتبال حرفهای، تصمیم به ترک کشورش گرفته بود.
بادیگارد غولپیکر در سیگنال ایدونا پارک
در طول دوران حضور مشترک آنها در آلمان، چندین حادثه رخ داد که در آنها غول نروژی هیچ ابایی از ترساندن و ارعاب رقبایی که سعی در ایجاد مزاحمت یا تحت فشار گذاشتن این تازه وارد داشتند، نشان نداد. او با استفاده از فیزیک بدنی تنومند و قد و قامت بلند خود، هیچ چارهای جز عقبنشینی و فکر کردن به مسائل دیگر برای دشمنان باقی نمیگذاشت.
اکنون با گذشت پنج سال، بلینگام و هالند به نمادها و آیکونهای مطلق کشورهای خود تبدیل شدهاند. رابطه دوستانه آنها با گذشت زمان کمرنگ نشده و همچنان بسیار قوی و پایدار باقی مانده است. سرنوشت اینطور نشان میدهد که در صورت تحقق رویای دیرینه این مهاجم گلزن، آنها میتوانند دوباره در رئال مادرید به یکدیگر ملحق شوند؛ اما تا زمانی که آن لحظه جادویی فرا برسد، میامی و مرحله نیمهنهایی جام جهانی، صحنه رویارویی و چالش بزرگ بعدی آنها خواهد بود.
ماراتن کهکشانی در میامی
نروژ به مدت ۲۸ سال از مسابقات جام جهانی دور بود؛ این بدان معناست که هالند پیش از این هیچ درکی از تجربهای که این روزها پشت سر میگذارد، نداشت. او نه تنها بر این طلسم طولانی غلبه کرده، بلکه در حال اثبات این واقعیت است که ما شاهد ظهور یک گلزن افسانهای برای تمام ادوار تاریخ هستیم. ثبت هفت گل زده در این تورنمنت گواه روشنی بر این ادعاست. در سمت مقابل، بلینگام نیز تاکنون چهار گل به ثمر رسانده است و اگرچه هری کین پنج گله است، اما جود بار دیگر عشق و اشتیاق خود را به فوتبال بازیافته است. او پس از گذراندن دوران نقاهت در کلینیک تخصصی ایزوکینتیک لندن، کاملاً احساس راحتی و خوشحالی میکند و از بند تمام مشکلات جسمانی رها شده است.
کاملاً واضح است که مسابقه بزرگ در ورزشگاه میامی تنها به دوئل این دو فوقستاره خلاق خلاصه نخواهد شد، اما این نیز یک حقیقت است که هر دو بازیکن تأثیر عمیقی بر نتیجه نهایی مسابقه خواهند داشت. انگلیس که از ابتدا به عنوان یکی از مدعیان اصلی شناخته میشد، تا اینجای کار فراتر از حد انتظارات ظاهر شده است. در سوی دیگر، این تیم اسکاندیناویایی یکی از شگفتیهای بزرگ تورنمنت بوده است؛ نه به خاطر کیفیت فردی بازیکنانش، بلکه به این دلیل که بازگشت به سطح اول فوتبال جهان برای آنها بسیار دشوار و پیچیده بوده است. این یک رویا نیست و آنها امروز در شرایطی به مصاف انگلیس میروند که با تمام وجود به دنبال کسب جایگاهی در مرحله ماقبل فینال جام جهانی هستند.