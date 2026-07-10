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هافبک پرسپولیس با فولاد خوزستان به توافق رسید

هافبک پرسپولیس با فولاد خوزستان به توافق رسید
کد خبر : 1811229
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هافبک پرسپولیس با پایان کارش در جمع سرخ پوشان راهی فولاد خوزستان می‌شود.

به گزارش ایلنا، حمید مطهری در نقل و انتقالات تابستانی مهره‌هایی مثل رامین رضائیان، علی نعمتی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی و محمدرضا سلیمانی را از دست داد که کار سختی برای پر کردن جای خالی این نفرات دارد، اما تاکنون با دو بازیکن به طور رسمی قرارداد بسته که میلاد سرلک هم احتمالا سومین بازیکن خواهد شد.

فولاد طی یک هفته اخیر با امید حامدی‌فر و آرمان اکوان، دو بازیکن فصل قبل گل‌گهر سیرجان قرارداد بسته و قاسم لطیفی هم با اتمام دوران حضور قرضی در استقلال خوزستان به تیم همشهری برگشته، اما حمید مطهری برای تقویت تیمش، یک هافبک دیگر که تجربه کار زیر نظر او را در پرسپولیس دارد، مدنظر قرار داد.

میلاد سرلک که طی 6 سال اخیر در پرسپولیس حضور داشته و فقط یک نیم‌فصل به‌عنوان بازیکن سرباز به ملوان انزلی رفت، به پایان کارش در جمع سرخ پوشان پایتخت رسید که جدایی او موجب شد تا مطهری تصمیم به جذب این بازیکن برای حضور در خط میانی تیمش بگیرد.

این هافبک 31 ساله که حدود 160 بازی با پیراهن پرسپولیس انجام داد و تجربه دو قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و سوپرجام را همراه با قرمزها دارد، در فصل گذشته 14 بار در لیگ برتر و یکبار در جام حذفی به میدان رفت و در مسابقه اخیرشان در پلی‌آف آسیایی حضور داشت ولی اکنون درآستانه انتقال به فولاد خوزستان است و به توافق اولیه هم دست یافته تا دوباره شاگرد مطهری شود.

 

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