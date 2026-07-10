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کلوپ و حسرت جذب امباپه؛ سفر بی‌نتیجه لیورپول به نیس

کلوپ و حسرت جذب امباپه؛ سفر بی‌نتیجه لیورپول به نیس
کد خبر : 1811005
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یورگن کلوپ در حاشیه آماده‌سازی فرانسه و مراکش برای مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، خاطره تلاش ناکام خود برای جذب کیلیان امباپه در تابستان ۲۰۱۷ را مرور کرد.

به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ که در آن مقطع هدایت لیورپول را برعهده داشت، پس از درخشش کیلیان امباپه با پیراهن موناکو، این مهاجم جوان فرانسوی را به یکی از اهداف جدی نقل‌وانتقالاتی خود تبدیل کرده بود.

کلوپ درباره تلاش لیورپول برای جذب امباپه گفت: «ما از لیورپول به نیس پرواز کردیم. خانواده امباپه آنجا حضور داشتند.»

او در ادامه افزود: «در یک جت خصوصی دور فرانسه پرواز کردیم، با خانواده‌اش صحبت کردیم و غذای خوشمزه‌ای خوردیم. همه چیز عالی بود، اما امباپه در نهایت پاری‌سن‌ژرمن را انتخاب کرد.»

این تلاش در نهایت بی‌نتیجه ماند و امباپه راهی پاری‌سن‌ژرمن شد، اما لیورپول در همان تابستان موفق شد محمد صلاح را جذب کند؛ بازیکنی که بعدها به یکی از مهم‌ترین چهره‌های دوران کلوپ در آنفیلد تبدیل شد.

صلاح پس از ۹ فصل حضور در لیورپول، ماه مه گذشته از هواداران این تیم خداحافظی کرد؛ در حالی که خاطره ناکامی در جذب امباپه همچنان یکی از حسرت‌های نقل‌وانتقالاتی دوران کلوپ باقی مانده است.

 

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