به گزارش ایلنا، دوران سوم حضور خاویر آگیره روی نیمکت تیم ملی مکزیک به شکلی دردناک به پایان رسید؛ شکست ۳-۲ مقابل انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه اوداد دِ مخیکو رقم خورد. رویای جام جهانی در خاک خودی برای مکزیکی‌ها پایان یافت، اما این اتفاق هم‌زمان آغازگر دوران جدیدی برای فوتبال این کشور بود.

آینده فوتبال مکزیک از همین حالا با یک نام تازه مشخص شده است: رافائل مارکز. ستاره اسطوره‌ای که به «کایزر میچوآکان» شهرت دارد، هدایت فنی تیم ملی مکزیک را با مسئولیتی سنگین و در عین حال، یک فرصت تاریخی بر عهده می‌گیرد. کمتر کسی به اندازه او درک می‌کند که پوشیدن پیراهن تیم ملی چه معنا و ارزشی دارد. مارکز به عنوان بازیکن در ۵ دوره جام جهانی به میدان رفته، در چندین دوره بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بسته و اثری ماندگار در باشگاه بارسلونا به جا گذاشته است؛ جایی که جام‌های متعددی را فتح کرد و با بزرگ‌ترین نام‌های تاریخ فوتبال هم‌دوره بود.

مارکز آلوارز ۴۷ ساله، یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین کارنامه‌های فوتبالی را در تاریخ مکزیک دارد؛ او سابقه بازی در تیم‌های اطلس، موناکو، بارسلونا، نیویورک ردبولز، هلاس ورونا و لیون را در کارنامه دارد و عناوین قهرمانی متعددی از جمله لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرده است. او همچنین با پیراهن تیم ملی مکزیک تجربه بازی در ۵ جام جهانی مختلف را دارد.

از نیمکت بارسا تا تخت پادشاهی آزتک‌ها

اعتبار دوران بازیگری هرگز تضمینی برای موفقیت روی نیمکت مربیگری نیست. خود مارکز نیز به خوبی می‌داند که مسیر یادگیری و تبدیل شدن به یک سرمربی بزرگ باید گام به گام طی شود. سفر مربیگری او در سال ۲۰۲۰ با هدایت تیم کادت آ رئال آلکالا آغاز شد، در سال ۲۰۲۲ با نشستن روی نیمکت بارسلونا اتلتیک ادامه یافت و از سال ۲۰۲۴ نیز به عنوان عضو کلیدی کادر فنی تیم ملی مکزیک فعالیت کرد؛ تجربه‌ای گران‌بها که اکنون او را در موقعیتی ممتاز قرار می‌دهد تا بدون نیاز به شروع از نقطه صفر، سکان هدایت تیم را در دست بگیرد.

آغاز عملیات بزرگ مارکز برای آینده

به نظر می‌رسد این انتقال قدرت و جانشینی به شکلی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده سازماندهی شده است. آگیره پشت سر خود یک پروژه مربیگری بی‌برنامه یا یک اسکواد سردرگم به جا نمی‌گذارد. دوران سرمربیگری رافائل مارکز با موجی از شور و اشتیاق، انتظارات بالا و البته احساس مسئولیت فوق‌العاده سنگین آغاز می‌شود. اکنون توپ به زمین مارکز افتاده و این «قیصر» است که باید فصل بعدی تاریخ تیم ملی مکزیک را با دستان خود بنویسد.

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