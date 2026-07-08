اردوی ۵ روزه استقلال در تهران پیش از سفر به ترکیه

به گزارش ایلنا، با نظر سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، آبی‌پوشان از روز جمعه اردوی پنج‌روزه‌ای را در هتل المپیک تهران آغاز خواهند کرد. این اردو تا روز سه‌شنبه ادامه دارد و بازیکنان در این مدت به صورت شبانه‌روزی زیر نظر کادر فنی تمرین خواهند کرد.

پس از پایان این مرحله، تمرینات استقلال برای چند روز دیگر در تهران پیگیری می‌شود و سپس اعضای تیم راهی ترکیه خواهند شد تا اردوی اصلی پیش‌فصل خود را برگزار کنند.

برنامه‌ریزی کادر فنی بر این اساس انجام شده است که اردوی خارج از کشور پس از تکمیل فهرست بازیکنان و اضافه شدن نفرات مدنظر برگزار شود. به همین دلیل بختیاری‌زاده ترجیح داده بدون شتاب‌زدگی، زمان مناسبی را برای آغاز اردوی ترکیه انتخاب کند تا تیم با ترکیبی کامل وارد مرحله نهایی آماده‌سازی شود.

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