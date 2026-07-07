جام جهانی ۲۰۲۶؛
کوبل بهترین بازیکن دیدار سوئیس و کلمبیا شد
دروازهبان سوئیس عنوان بهترین بازیکن دیدار با کلمبیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال سوئیس و کلمبیا در آخرین دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 22:30 سهشنبه در ورزشگاه «بیسی پلیس» ونکوور به مصاف هم رفتند که بازی در وقتهای قانونی نود دقیقه و اضافه گلی در برنداشت تا کار به ضیافت پنالتیها کشیده شود.
در ضربات پنالتی، تیم سوئیس با نتیجه 4 بر 3 برنده شد و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.
«گرگور کوبل» دروازهبان سوئیس پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او که دروازه تیمش را در 120 دقیقه بسته نگه داشت، موفق به مهار یکی از ضربات پنالتی حریف هم شد.
سوئیس در مرحله بعدی به مصاف آرژانتین میرود؛ دیداری که یکشنبه 21 تیرماه ساعت 4:30 برگزار خواهد شد.