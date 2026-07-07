مسیر قهرمانی داغتر شد
برنامه کامل مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی
با پایان مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، چهره هشت تیم حاضر در مرحله یکچهارم نهایی مشخص شد و چهار دیدار حساس، تکلیف تیمهای صعودکننده به نیمهنهایی را تعیین خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور تیمهای فرانسه، مراکش، اسپانیا، بلژیک، نروژ، انگلیس، آرژانتین و سوئیس برگزار خواهد شد؛ مرحلهای که با توجه به تقابلهای جذاب و حضور چند مدعی جدی قهرمانی، میتواند یکی از حساسترین بخشهای این تورنمنت باشد.
در نخستین دیدار این مرحله، تیم ملی فرانسه باید به مصاف مراکش برود؛ مسابقهای که روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود. فرانسه با عبور از پاراگوئه به جمع هشت تیم پایانی رسید و مراکش نیز پس از پیروزی قاطع برابر کانادا، دوباره خود را بهعنوان یکی از شگفتیسازان جدی جام معرفی کرد.
دومین مسابقه مرحله یکچهارم نهایی، جدال جذاب اسپانیا و بلژیک خواهد بود. این دیدار روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود. اسپانیا پس از حذف پرتغال به این مرحله رسیده و بلژیک نیز با برتری مقابل آمریکا، مسیر خود را در جام ادامه داده است.
در ادامه، نروژ و انگلیس در یکی از دیدارهای مهم این مرحله روبهروی هم قرار میگیرند. این مسابقه بامداد یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد. نروژ با حذف برزیل به جمع هشت تیم برتر رسید و انگلیس نیز پس از پیروزی مقابل مکزیک، حالا برای صعود به نیمهنهایی باید از سد تیمی عبور کند که یکی از خبرسازترین تیمهای جام بوده است.
آخرین دیدار مرحله یکچهارم نهایی نیز میان آرژانتین و سوئیس برگزار میشود؛ مسابقهای که بامداد یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران آغاز خواهد شد. آرژانتین پس از پیروزی دراماتیک برابر مصر راهی این مرحله شد و سوئیس نیز با پشت سر گذاشتن کلمبیا در ضربات پنالتی، خود را به جمع هشت تیم پایانی رساند.
برنامه کامل مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت تهران به این شرح است:
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵
فرانسه - مراکش | ساعت ۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵
اسپانیا - بلژیک | ساعت ۲۲:۳۰
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
نروژ - انگلیس | ساعت ۰۰:۳۰ بامداد
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
آرژانتین - سوئیس | ساعت ۰۴:۳۰ بامداد
برنده دیدار فرانسه و مراکش در مرحله نیمهنهایی به مصاف برنده بازی اسپانیا و بلژیک خواهد رفت و در سمت دیگر جدول نیز برنده دیدار نروژ و انگلیس با برنده مسابقه آرژانتین و سوئیس روبهرو میشود.