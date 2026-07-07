مسی در صدر جنگ ستارهها؛ جدول آقای گلی جام جهانی داغتر شد
لیونل مسی با ۸ گل زده در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته و رقابت جذابی را با کیلیان امباپه و ارلینگ هالند برای تصاحب کفش طلا دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، رقابت برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از جذابترین بخشهای این تورنمنت تبدیل شده است؛ جایی که چند ستاره بزرگ فوتبال جهان فاصله بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و هر مسابقه میتواند معادلات جدول گلزنان را تغییر دهد.
در صدر این جدول، لیونل مسی با ۸ گل زده قرار دارد. فوقستاره آرژانتینی بار دیگر نقش تعیینکنندهای در مسیر تیم ملی کشورش ایفا کرده و فعلاً بالاتر از همه مدعیان کفش طلا ایستاده است.
پس از مسی، کیلیان امباپه از فرانسه و ارلینگ هالند از نروژ با ۷ گل زده در رده دوم مشترک قرار گرفتهاند. امباپه که در سالهای اخیر همواره یکی از چهرههای اصلی جام جهانی بوده، همچنان یکی از جدیترین مدعیان آقای گلی محسوب میشود و هالند نیز با نمایشهای درخشان خود، نروژ را به یکی از تیمهای خبرساز این دوره تبدیل کرده است.
هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، با ۶ گل در رتبه چهارم قرار دارد و همچنان شانس بالایی برای نزدیک شدن به صدر جدول دارد. پس از او گروهی از بازیکنان با ۴ گل زده دیده میشوند؛ از جمله عثمان دمبله، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور، خولیان کینیونس، میکل اویارسابال و اسمایلا سار.
با ادامه مسابقات حذفی، رقابت برای کفش طلای جام جهانی همچنان باز است و عملکرد مسی، امباپه، هالند و کین در بازیهای آینده میتواند سرنوشت نهایی این جدول را مشخص کند.