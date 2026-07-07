هشت تیم نهایی جام جهانی مشخص شدند / برنامه بازیها
با راهبایی سوئیس و آرژانتین به مرحله بعدی، اکنون هشت تیم مرحله یک چهارم مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سوئیس بعد از تساوی طی ۱۲۰ دقیقه در ضربات پنالتی موفق شد از سد کلمبیا عبور کند و به عنوان آخرین تیم در جمع هشت تیم حاضر شد.
اکنون در این مرحله تیمهای اسپانیا، آرژانتین، سوئیس، بلژیک، مراکش، فرانسه، نروژ و انگلیس حضور دارند و رقابت هیجانانگیز را برای دستیابی به جام ۲۰۲۶ دنبال خواهند کرد.
در این مرحله تیمها به این شکل با یکدیگر رقابت خواهند داشت و راهی مرحله نیمهنهایی میشوند:
پنجشنبه 18 تیر ساعت 23:30
فرانسه × مراکش
جمعه 19 تیر ساعت 22:30
اسپانیا × بلژیک
شنبه 20 تیر ساعت 00:30
نروژ × انگلیس
شنبه 20 تیر ساعت 04:30
آرژانتین × سوئیس