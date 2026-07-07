به گزارش خبرنگار ایلنا، سوئیس بعد از تساوی طی ۱۲۰ دقیقه در ضربات پنالتی موفق شد از سد کلمبیا عبور کند و به عنوان آخرین تیم در جمع هشت تیم حاضر شد.

اکنون در این مرحله تیم‌های اسپانیا، آرژانتین، سوئیس، بلژیک، مراکش، فرانسه، نروژ و انگلیس حضور دارند و رقابت هیجان‌انگیز را برای دستیابی به جام ۲۰۲۶ دنبال خواهند کرد.

در این مرحله تیم‌ها به این شکل با یکدیگر رقابت خواهند داشت و راهی مرحله نیمه‌نهایی می‌شوند:

پنجشنبه 18 تیر ساعت 23:30

فرانسه × مراکش

جمعه 19 تیر ساعت 22:30

اسپانیا × بلژیک

شنبه 20 تیر ساعت 00:30

نروژ × انگلیس

شنبه 20 تیر ساعت 04:30

آرژانتین × سوئیس

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