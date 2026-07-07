سوئیس 0 (4) - (3) 0 کلمبیا ؛ صعود به یک چهارم با دستان کوبل

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و کلمبیا در آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 22:30 شب گذشته (سه‌شنبه) در ورزشگاه «بی‌سی پلیس» ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار پس از تساوی بدون گل در 120 دقیقه، در ضربات پنالتی با برتری 4 بر 3 سوئیس به پایان رسید تا آخرین تیم صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شود.

در نیمه نخست، دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند، اما تلاش‌های آنها برای خلق موقعیت‌های خطرناک و گلزنی ثمری نداشت تا 45 دقیقه نخست بدون رد و بدل شدن گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز روند محتاطانه دو تیم ادامه یافت و با وجود تلاش‌های دو طرف، موقعیت‌های گلزنی چندانی روی دروازه‌ها ایجاد نشد تا این دیدار در پایان وقت قانونی با تساوی بدون گل راهی وقت‌های اضافه شود.

کلمبیا در نیمه نخست وقت‌های اضافه بر شدت حملات خود افزود و در چند نوبت تا آستانه باز کردن دروازه سوئیس پیش رفت. جدی‌ترین موقعیت این تیم در دقیقه 99 رقم خورد؛ جایی که ضربه سر جان لوکومی، مدافع کلمبیا، به تیر دروازه برخورد کرد.

سوئیس که پس از حملات کلمبیا احساس خطر کرده بود، در دقیقه 104 توسط زکی آمدونی صاحب موقعیتی طلایی شد، اما ضربه مهاجم تازه‌وارد این تیم را کامیلو وارگاس، دروازه‌بان کلمبیا، مهار کرد.

در نیمه دوم وقت‌های اضافه و در دقیقه 115، روی اشتباه مدافع سوئیس، جامینتون کامپاس در موقعیت تک‌به‌تک با گرگور کوبل قرار گرفت، اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت تا سرنوشت این دیدار به ضربات پنالتی کشیده شود.

در نهایت در ضربات پنالتی سوئیس موفق به برتری 4 بر 3 مقابل کلمبیا شد تا به عنوان آخرین تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یابد. گرانیت ژاکا، زکی آمدونی، سدریک ایتن و روبن وارگاس برای سوئیس در ضربات پنالتی گلزنی کردند و ضربه مانوئل آکانجی از دست رفت. خوان کینترو، جامینتون کامپاس و لوئیز دیاز نیز ضربات پنالتی خود را تبدیل به گل کردند و ضربات داوینسون سانچر و کوچو هرناندز از دست رفت.

قضاوت این مسابقه بر عهده ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، بود. او در جریان این دیدار به گرانیت ژاکا، دنیس زکریا و میرو موهیم از سوئیس و لوئیس سوارس و داوینسون سانچس از کلمبیا کارت زرد نشان داد.

سوئیس تیم پیروز این دیدار از ساعت 04:30 بامداد روز یکشنبه 21 تیرماه در ورزشگاه «اروهد» کانزاس، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

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