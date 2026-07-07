لائوتارو مارتینز: شخصیت آرژانتین در بازگشت مقابل مصر نمایان شد
مهاجم آرژانتین پس از پیروزی ۳ بر ۲ برابر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، با تمجید از روحیه تیمی آلبیسلسته تأکید کرد بازیکنان این تیم حتی در سختترین شرایط نیز از تلاش برای بازگشت دست نمیکشند.
به گزارش ایلنا، لائوتارو مارتینز پس از صعود آرژانتین به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی با شکست ۳ بر ۲ مصر، از روحیه جنگندگی همتیمیهایش تمجید کرد و این پیروزی را نتیجه شخصیت و انسجام تیمی دانست.
لائوتارو مارتینز پس از پیروزی مقابل مصر اظهار کرد: «الان احساسات مختلفی را تجربه میکنیم. این تیم بار دیگر ثابت کرد که حتی در سختترین شرایط هم دست از تلاش برنمیدارد. با وجود لحظات دشواری که در جریان مسابقه داشتیم، تا آخرین لحظه برای رسیدن به گل جنگیدیم. هدف ما همیشه این است که نام آرژانتین را سربلند نگه داریم و این مسابقه هم نشان داد تیم ما هرگز تسلیم نمیشود و همواره به دنبال موفقیت بیشتر است.»
مهاجم اینتر در ادامه درباره روند بازی گفت: «صادقانه بگویم، در مقطعی احساس میکردیم کارمان تمام شده و از مسابقات کنار رفتهایم، چون جبران عقبافتادن دو گله در یک دیدار حذفی اصلاً آسان نیست. با این حال، باورمان را از دست ندادیم و به حمله ادامه دادیم. همین اصرار باعث شد فرصتهای گلزنی ایجاد شود و پس از باز شدن دروازه حریف، اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کردیم. خوشحالیم که توانستیم سه بار گلزنی کنیم، صعودمان را قطعی کنیم و به مرحله یکچهارم نهایی برسیم. امیدوارم مردم آرژانتین هم از این پیروزی و صعود خوشحال شوند.»