جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیب رسمی سوئیس و کلمبیا برای نبرد حساس یکهشتم
ترکیب رسمی تیمهای ملی سوئیس و کلمبیا برای آخرین دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد و دو تیم با نفرات اصلی خود برای کسب آخرین سهمیه مرحله یکچهارم نهایی به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، ترکیب رسمی تیمهای ملی سوئیس و کلمبیا برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه بیسی پلیس ونکوور برگزار میشود، از سوی کادر فنی دو تیم اعلام شد. برنده این مسابقه در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف آرژانتین خواهد رفت.
ترکیب رسمی سوئیس:
گِرگور کوبل، نیکو الوِدی، مانوئل آکانجی، ریکاردو رودریگس، دنیس زکریا، رمو فرولر، گرانیت ژاکا، آردون یاشاری، فابین ریدر، بریل امبولو و دان ندویه.
ترکیب رسمی کلمبیا:
کامیلو وارگاس، دنیل مونوز، داوینسون سانچز، جون لوکومی، یوهان موخیکا، گوستاوو پوئرتا، جیمز رودریگس، جون آریاس، جفرسون لرما، لوئیس دیاز و لوئیس سوارز.
در ترکیب سوئیس، گرانیت ژاکا، مانوئل آکانجی و بریل امبولو با وجود برخی نگرانیهای جسمانی از ابتدا در ترکیب قرار گرفتهاند، در حالی که یوهان مانزامبی به دلیل مصدومیت این مسابقه را از دست داده است. در سوی مقابل نیز نستور لورنزو به دلیل مصدومیت جون کوردوبا، لوئیس سوارز را در خط حمله از ابتدا به میدان فرستاده و جیمز رودریگس و لوئیس دیاز نیز مهرههای کلیدی کلمبیا در این دیدار خواهند بود.