کارشناس داوری: گل دوم مصر به اشتباه مردود شد!

به گزارش ایلنا، کارشناس داوری رادیو مارکا به تصمیم جنجالی فرانسوا لتکسیه، داور دیدار آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد و اعلام کرد گل دوم مصر نباید مردود اعلام می‌شد.

در این مسابقه، پس از آنکه آرژانتین در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را از دست داد، مصر در نیمه دوم با حرکت انفرادی تماشایی حسن به گل دوم رسید، اما داور پس از بازبینی تصاویر، به دلیل خطای ادعایی روی لیساندرو مارتینس در ابتدای صحنه، این گل را مردود اعلام کرد.

رافائل بورول، داور سابق و کارشناس داوری، با انتقاد از این تصمیم گفت: «این صحنه تأثیر مستقیمی روی گل نداشت. بازیکن پس از آن تقریباً تمام زمین را طی کرد و اینکه برای یک برخورد که در تصاویر آهسته دیده می‌شود، به آن صحنه برگردیم و گل را مردود کنیم، تصمیمی متناسب نیست.»

او همچنین معتقد است این برخورد به اندازه‌ای واضح نبوده که VAR در آن دخالت کند و افزود: «این صحنه نه یک اشتباه آشکار بود و نه خطایی واضح. اگر داور همان لحظه آن را خطا می‌گرفت، قابل قبول بود، اما وقتی اجازه ادامه بازی را داده، دیگر دلیلی برای بازگشت و مردود کردن گل وجود ندارد.»

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