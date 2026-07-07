به گزارش ایلنا، همه چیز برای مسی برخلاف انتظار آغاز شد. او در دقیقه ۲۱ پشت ضربه پنالتی ایستاد تا آرژانتین را پیش بیندازد، اما موفق به باز کردن دروازه مصر نشد. این پنالتی از دست رفته، فشار زیادی را روی قهرمان جهان وارد کرد و در ادامه نیز مصری‌ها با استفاده از فرصت‌های خود اختلاف را افزایش دادند تا آرژانتین در آستانه یک حذف تلخ قرار بگیرد. مسی نیز در نیمه نخست تحت پرس شدید بازیکنان مصر قرار داشت و کمتر توانست جریان همیشگی بازی تیمش را هدایت کند.

با آغاز نیمه دوم، آرژانتین برای بازگشت به مسابقه همه توان خود را به کار گرفت و مسی نیز آرام‌آرام نقش پررنگ‌تری در حملات تیم پیدا کرد. او با جابه‌جایی‌های مداوم و حضور در مناطق خطرناک، دفاع مصر را تحت فشار قرار داد تا اینکه در دقیقه ۸۳ لحظه‌ای رقم خورد که میلیون‌ها هوادار آرژانتین انتظارش را می‌کشیدند. شماره ۱۰ آلبی‌سلسته با ضربه‌ای دقیق گل تساوی را به ثمر رساند؛ گلی که نه‌تنها نتیجه بازی را تغییر داد، بلکه روحیه از دست رفته آرژانتین را نیز بازگرداند.

پس از گل مسی، جریان مسابقه کاملاً به سود شاگردان لیونل اسکالونی تغییر کرد. آرژانتین با روحیه‌ای مضاعف حملات خود را ادامه داد و در وقت‌های تلف‌شده توسط انزو فرناندس به گل پیروزی رسید تا مدافع عنوان قهرمانی، شکست را با یک کامبک تماشایی عوض کرده و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود. این بازگشت، بار دیگر نقش تعیین‌کننده کاپیتان آرژانتین را در حساس‌ترین لحظات مسابقات بزرگ به نمایش گذاشت.

اما شاید احساسی‌ترین تصویر این مسابقه، بعد از سوت پایان ثبت شد. مسی که دقایقی قبل از آن بار دیگر ناجی تیمش شده بود، نتوانست احساسات خود را پنهان کند و با چشمانی اشک‌بار پیروزی و صعود آرژانتین را جشن گرفت. فشار سنگین مسابقه، پنالتی از دست رفته و بازگشتی که در نهایت به پیروزی ختم شد، اشک‌های کاپیتان آلبی‌سلسته را به یکی از ماندگارترین قاب‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرد.

این شب ویژه برای مسی یک دستاورد فردی مهم هم به همراه داشت. گل تساوی برابر مصر باعث شد او دوباره به صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ بازگردد و در رقابت نزدیک با دیگر ستاره‌های این تورنمنت، جایگاه نخست را پس بگیرد. اتفاقی که نشان می‌دهد کاپیتان آرژانتین، حتی در روزهایی که بهترین نمایش فنی خود را ارائه نمی‌دهد، همچنان توانایی تعیین سرنوشت بزرگ‌ترین مسابقات جهان را دارد؛ ویژگی‌ای که او را در آستانه ۴۰ سالگی همچنان به مهم‌ترین مهره آرژانتین در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی تبدیل کرده است.

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