آرژانتین 3 - 2 مصر: جام بدون مسی نماند!

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آرژانتین یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی 2026 از ساعت 19:30 امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه آتالانتا به دیدار مصر رفت و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

یاسر ابراهیم (12) و مصطفی زیکو (67) برای مصر و کریستین رومرو (79)، لیونل مسی (83) انزو فرناندس (3+90) برای آرژانتین موفق به گلزنی شدند.

نیمه اول برخلاف انتظار آرژانتین پیش رفت، مصری‌ها دقیقه 15 روی ارسال مروان عطیه و ضربه سر یاسر ابراهیم به گل رسیدند. دقیقه 21، لیونل مسی می‌توانست بازی را به تساوی بکشاند که ضربه پنالتی او را مصطفی شوبیر، دروازه‌بان مصر دفع کرد. (مشاهده گل اول مصر) (مشاهده ضربه پنالتی از دست رفته لیونل مسی)

این دومین پنالتی مسی در این رقابت‌هاست که آن را از دست می‌دهد. پنالتی قبلی از دست رفته این ستاره آرژانتینی برابر اتریش بود. نکته قابل توجه دیگر اینکه، شوبیر در بازی ایران برابر مصر هم پنالتی مهدی طارمی را مهار کرده بود.

آلبی‌سلسته توسط توسط الکسیس مک آلیستر صاحب موقعیت شد که شوبیر یکبار دیگر با مهار عالی آن را دفع کرد. دقیقه 31، آرژانتین صاحب ضربه ایستگاهی شد که ضربه مسی به تیر دروازه خورد و به بیرون رفت. شوبیر که بدون شک در نیمه اول ستاره مصری‌ها بود دقیقه 41 ضربه خولین آلوارز را با مهار عالی به کرنر فرستاد.

در نیمه دوم، آرژانتین بازی را کاملا هجومی آغاز کرد و دنبال روزنه‌ای برای باز کردن دروازه مصر بود اما شاید خیلی‌ها باور نمی‌کردند که مصر به گل دوم برسد، دقیقه 58 هیثم حسن پس از دریبل دو بازیکن آرژانتین توپ را به محمد صلاح رساند و چهره سرشناس مصری‌ها با پاس بی‌نظیر، مصطفی زیکو را با دروازه‌بان آرژانتین در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند. البته خوشحالی‌ها مصری‌ها خیلی دوام نیاورد؛ چرا که پس از بازبینی صحنه، هیثم قبل از دادن توپ به صلاح مرتکب خطا شده است و به همین دلیل گل مردود اعلام شد.

بعد از این اتفاق، ماجرا با تراژدی خاصی پیش رفت. آرژانتین به دنبال گلزنی بود، ولی دقیقه 67 هیثم حسن با برداشتن توپ به محوطه جریمه آرژانتین نفوذ کرد و آن را با یک پاس عرضی مقابل دروازه به زیکو داد تا مهاجم مصری‌ها بالاخره گل دوم تیمش را به نام خودش ثبت کند. (مشاهده گل دوم مصر)

آلبی‌سلسته که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، دقیقه کریستین رومرو دقیقه 79 با ضربه سر یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا هیجان بازی بیشتر شود. دقیقه 82، آرژانتین کم مانده بود به گل دوم دست پیدا کند، نفوذ مسی و پاس او به مارتینس عالی بود ولی ضربه این بازیکن به بیرون رفت. اما دقیقه‌ای که آرژانتینی‌ها منتظرش بودند، رسید. در دقیقه 83 توپ در محوطه جریمه مصر در چند رفت و برگشت به مسی رسید و این بازیکن به زیبایی دروازه را باز کرد تا هم پنالتی از دست رفته‌اش را جبران کند و هم این جام بدون او نماند. (مشاهده گل اول آرژانتین) (مشاهده گل دوم آرژانتین)

این هشتمین گل مسی در این جام بود و خودش را در صدر جدول گلزنان بالاتر از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه قرار داد.

آرژانتینی‌ها که دست بردار نبودند، دقیقه 3+90 روی یک ضد حمله و با سانتر تماشایی لائوتارو مارتینس توسط انزو فرناندس با ضربه سر به گل سوم رسیدند تا کامبک رویایی بزنند. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا رویای مصری‌ها برای رسیدن به یک چهارم نهایی از بین برود. (مشاهده گل سوم آرژانتین)

فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی قضاوت این دیدار بود که مصطفی شوبیر، حمدی فتحی و مروان عطیه از مصر را با کارت زرد جریمه کرد. ضمن اینکه یکی از مربیان تیم مصر نیز اخراج شد.

آرژانتین در مرحله قبلی کیپ ورد را حذف کرده بود و مصر در ضربات پنالتی از سد استرالیا گذشته بود. مصری‌ها که همگروه ایران در گروه G بودند، برابر شاگردان امیر قلعه‌نویی به تساوی یک - یک دست یافته بودند.

آرژانتین در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار سوئیس و کلمبیا می‌رود.

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