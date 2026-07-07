دونارومای جدید به پاریسنژرمن پیوست
باشگاه پاریسنژرمن بهطور رسمی از جذب الساندرو لونگونی، دروازهبان ۱۸ ساله ایتالیایی، خبر داد.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد الساندرو لونگونی، دروازهبان جوان و ملیپوش زیر ۱۹ سالههای ایتالیا، با قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۱ به جمع شاگردان لوئیس انریکه اضافه شده است.
لونگونی که متولد شهر کومو است و ۱۹۲ سانتیمتر قد دارد، پس از پایان قراردادش با آکادمی میلان بهصورت بازیکن آزاد راهی پاریس شد. این دروازهبان قرار است با پیراهن شماره ۱۶ برای پاریسنژرمن به میدان برود و جای رناتو مارین را که بهصورت قرضی راهی ناسیونال پرتغال شده، در فهرست دروازهبانان این تیم پر کند.
باشگاه پاریسنژرمن در بیانیه خود ضمن خوشامدگویی به این بازیکن نوشت: «از حضور الساندرو در باشگاه خوشحالیم و برای او در جمع سرخوآبیها آرزوی موفقیت میکنیم.»
لونگونی نیز پس از نهایی شدن انتقالش گفت: «ابتدا از ناصر الخلیفی، لوئیس کامپوس و لوئیس انریکه بابت فرصتی که در اختیارم قرار دادند و اعتمادی که به من داشتند تشکر میکنم. از حضور در پاریسنژرمن بسیار خوشحالم و مثل همیشه سخت تلاش خواهم کرد تا پاسخ این اعتماد را بدهم.»
این دروازهبان ۱۸ ساله یکی از استعدادهای مطرح فوتبال ایتالیا به شمار میرود و بسیاری از رسانههای اروپایی او را از گزینههای آیندهدار این پست میدانند.