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دونارومای جدید به پاری‌سن‌ژرمن پیوست

دونارومای جدید به پاری‌سن‌ژرمن پیوست
کد خبر : 1810101
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باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به‌طور رسمی از جذب الساندرو لونگونی، دروازه‌بان ۱۸ ساله ایتالیایی، خبر داد.

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد الساندرو لونگونی، دروازه‌بان جوان و ملی‌پوش زیر ۱۹ ساله‌های ایتالیا، با قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۱ به جمع شاگردان لوئیس انریکه اضافه شده است.

لونگونی که متولد شهر کومو است و ۱۹۲ سانتی‌متر قد دارد، پس از پایان قراردادش با آکادمی میلان به‌صورت بازیکن آزاد راهی پاریس شد. این دروازه‌بان قرار است با پیراهن شماره ۱۶ برای پاری‌سن‌ژرمن به میدان برود و جای رناتو مارین را که به‌صورت قرضی راهی ناسیونال پرتغال شده، در فهرست دروازه‌بانان این تیم پر کند.

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در بیانیه خود ضمن خوشامدگویی به این بازیکن نوشت: «از حضور الساندرو در باشگاه خوشحالیم و برای او در جمع سرخ‌وآبی‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم.»

لونگونی نیز پس از نهایی شدن انتقالش گفت: «ابتدا از ناصر الخلیفی، لوئیس کامپوس و لوئیس انریکه بابت فرصتی که در اختیارم قرار دادند و اعتمادی که به من داشتند تشکر می‌کنم. از حضور در پاری‌سن‌ژرمن بسیار خوشحالم و مثل همیشه سخت تلاش خواهم کرد تا پاسخ این اعتماد را بدهم.»

این دروازه‌بان ۱۸ ساله یکی از استعدادهای مطرح فوتبال ایتالیا به شمار می‌رود و بسیاری از رسانه‌های اروپایی او را از گزینه‌های آینده‌دار این پست می‌دانند.

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